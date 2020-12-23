限聚令再收緊！麻州26日起 場所客容量限25%

麻州本周六起限制商業和禮拜場所容納為正常的25%，估計一些熱門店外會出現等待長龍。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州 州長貝克22日宣布自26日(周六)起，全州商業場所和聚會將進一步限制人數，希望防止節日病毒案例激增的新措施將至少持續兩周。

聖誕節 過後，麻州絕大多數商業場所的容納量將降低到25%，聚會限制人數為室外25人，室內10人；本周六起，除非後果會導致患者有重大風險，麻州所有醫院都必須推遲或取消所有不必要的選擇性侵入性手術。

副州長波利托在新聞發布會中詳細說明受25％容量限制的行業包括餐廳、個人服務業，劇院、表演場所、賭場；辦公室、宗教場所、零售店、駕駛和飛行學校、高爾夫球場的室內空間、圖書館、住宿的公共區域、商場、室內娛樂業務、體育館、博物館、文化設施等。

她說，25%的限制是指客人容量，餐廳、個人服務業、超市、零售店、禮拜場所的員工不計算在內。

麻州公衛署長蘇德絲說，（Marylou Sudders）表示，醫院診所等醫療設施也在此次限制的範疇；26日之後，醫院不應為任何新的、非必要選擇性手術病人安排住院病房，直到疫情緩和後的公衛署通知為止。

她說，醫療機構仍然開放，包括乳房X光檢查、兒科檢查、放射學、癌症 篩查在內的強制性門診治療並不受限制影響。

州長說，再度限縮商業是不得已而為之的決定，可能會衝擊部分居民的生計和經濟情況，但是個解決非常具體問題的臨時必要措施。麻州近幾周新病例和住院人數激增與感恩節有關，除非所有人都嚴謹防疫，在聖誕節和新年假期到來之際，麻州極有可能看到病例和住院人數再一次顯著增加。公衛官員將密切注意未來數周的數據和情況，以為繼續或解除商業限制的參考。

全國獨立企業聯合會主任卡洛齊(Christopher Carlozzi)發聲明表示，那些忠實遵守麻州準則和規定的小型進業現在不幸地又再一次被限制，他們已經歷數月之久的關閉、顧客大減、生意驟降、成本高漲、各種限制等挑戰，不斷克服困難得以倖存；現在麻州再次壓縮限制，很可能導致許多商店永久關閉。