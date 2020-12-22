波士頓優學家長聯盟籲錄取透明公平

波士頓 多族裔家長日前聯合成立非營利組織「波士頓優學家長聯盟 (Boston Parent Coalition of Academic Excellence，後簡稱BPCAE)」。該會近日首次與華人 家庭網路會談，介紹該會致力於從各方面促成「公開透明、擇優錄用、公平公正」入學標準的目標，呼籲華人家長和學生支持，吸引近百位華人參與。

BPCAE說明，波士頓公校(BPS)學校委員會10月底投票通過三所考試學校暫停一年入學考試作為錄取標準，改為20%按成績排名和80%按住址郵編分配名額的新政。

該會認為，這個改變對今年六年級以及八年級學生進入三所考試學校影響巨大，極大降低華人學生進入考試學校的機率；雖然政策改變僅限今年，但其趨勢是考試學校錄取政策的永久改變。根據目前波士頓的政治環境與現狀，形勢不容樂觀。另外，是否以標化考試，學習成績優先來招生已經變成美國全國性的教育話題，紐約、馬里蘭、加州 的高中都比波士頓提前受到影響。

BPCAE計畫必要時會從政治和法律手段上努力尋求對考試學校質量保證，對各族裔全面平等和推動社會進步的方案。

四位華人家長在BPCAE擔任重要職位，包括董事會主席田磊和主席崔賁濤。田磊受訪時說，該會當前正在幫助那些今年受疫情和錄取新政影響的六年級學生家庭，解釋疑難問題，以及如何在現有情況下更好幫助孩子申請學校。

他說，BPCAE已給波士頓學校委員會發信，繼續抗議反對新政，並要求提供更多詳細信息，保證錄取過程透明公開。另外，還與律師、議員和其他組織緊密聯繫考慮其他措施。

BPCAE也在關注明年及將來錄取政策的潛在改變，已啟動捐款、聯繫律師，以便將來出現改革提案，可快速反應。

田磊說，BPCAE呼籲華人社區多支持幫助該組織，如未來提告，將需要五、六年級等學生和家長作為起訴人參與。他強調，起訴人的名字和個人信息會絕對保密；這也是該組織成立的原因之一，為所有家長和學生爭取最大權益，保護家長和孩子隱私。

查詢該會詳情可上網www.bpcae.com。