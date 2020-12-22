麻州華人悼哈佛榮休教授傅高義

新英格蘭華人聯盟發文沉痛哀悼哈佛教授傅高義，感動於他年逾古稀仍幫助深陷泥潭的中美關係。(截圖自新英格蘭華人聯盟公眾號)

「泰斗落幕，大師千古」，新英格蘭華人 聯盟(NECAA)發文沉痛哀悼哈佛大學社會科學榮休教授傅高義（Ezra F. Vogel）。傅高義教授去世的消息12月20日晚迅速在麻州 華人圈傳開，眾多本地居民和中國留學生 在社交媒體上發文悼念，感謝其對推動中美關係做出的貢獻。

NECAA曾在10月14日邀請傅高義通過網路進行「新時期的中美關係─哈佛大學傅高義教授談中、美、日關係」演講。該組織在哀悼文中寫道，該講座「反響熱烈，大受好評」，「豈料竟成絕響。」

NECAA共同主席葛倩受訪時回憶說，該組織新成立籍籍無名，傅高義教授受朋友所託參與NECAA舉辦的第二個講座，給該組織極大的幫助。她對傅教授的第二個印象是非常嚴謹；他在講座籌備階段來回交流20多封郵件，再三確認聽眾的組成部分和背景及想聽內容。

另一位共同主席王華說，傅教授非常平易近人，在講座開始前與主辦方每個人交流，問及家鄉和經歷，他對中國的各個城市也非常了解。

讓王華印象深刻的是，當時傅高義說，「中美關係正處於非常困難時期，作為學者，必須把真實現狀實事求是講出來，而不能粉飾」。王華說，此時學術大家的嚴謹立馬體現；交流中也感受到傅教授對中日美有很深感情，真心希望三邊關係能夠構成世界和平繁榮的框架。

兩人都談到，當天講座，90歲高壽的傅高義帶來大師級演講，思路清晰，思維敏捷，具體數據信手拈來。Zoom人數限制500人，開始幾秒鐘就迅速滿員，不少聽眾發私信遺憾無法參與。

葛倩說，傅教授事後對參與人數非常驚訝和開心，能感覺到治學一生的大師期待其研究和思考能傳播出去，啟迪更多人。

王華說，該組織很幸運在其生前邀請到傅高義做了「幾乎是絕版的」的講座。

不少本地華人還特別感謝傅高義對廣東省和麻州建立友好關係的積極推動。傅高義在早前受訪曾提及，上世紀80年代麻州和廣東省曾建立姐妹關係，他隨當時麻州州長訪問廣東，其後應邀在廣東待了七個月，走訪各地，完成一本對外介紹廣州的書。

多位哈佛及波士頓地區高校中國留學生也在社交媒體發文悼念傅高義教授，談及與其謀面的回憶和拜讀其著作的感受，在不少中美關係講座中都能看到教授的身影，感謝他一直推動中日美的溝通理解。