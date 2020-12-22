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哈佛非裔女教授艾倫 考慮參選麻州州長

記者劉晨懿之／波士頓報導
公開表示考慮角逐2022年麻州州長職位的哈佛大學教授 Danielle Allen。(取自推特)
公開表示考慮角逐2022年麻州州長職位的哈佛大學教授 Danielle Allen。(取自推特)

哈佛大學教授、政治哲學家和作家艾倫(Danielle Allen)上周表示，她正在為2022年可能參選麻州州長做準備；艾倫是第一位公開表示考慮參選州長的民主黨人，如果真的參選，將成為麻州歷史上第一位作為主要政黨成員競選州長的非裔女性，爭取成為美國第一位非裔女州長。

據波士頓環球報，49歲的艾倫說，她計畫用至少三個月的時間舉行一次虛擬「聆聽之旅」，向黨內活動家和選民介紹自己。

影音來源：取自丹妮爾•艾倫YouTube頻道

擔任哈佛大學Edmond J. Safra倫理中心主任，艾倫之前沒有參加公職競選的經驗，但她說，2016年大選之後以及此後 「民主規範的侵蝕」，以及觀察新冠疫情造成的經濟和社會損害時，感到不得不考慮從學術界轉進政界。

現任共和黨州長貝克現已擔任兩屆，且一直維持高支持率。目前還沒有公布，他是否會尋求前所未有的第三個連續任期。

民主黨初選可能會吸引眾多參選人，特別是如果貝克選擇不參選，將州長職位變成開放席位的競爭。目前還沒有任何現任官員表示可能參選，但民主黨內長期以來一直將州檢察長希莉（Maura Healey）和波士頓市長偉殊等人視為可能的參選人。

艾倫2015年以來住在麻州，此前曾在Amherst學院擔任理事，擁有普林斯頓、劍橋和哈佛大學等多個名校學位。她上周向州競選財務辦公室提交了文件。幾個小時後，在推特上發布大約兩分鐘的視頻，包括自我介紹、出現在國家新聞網路上的畫面，以及疫情帶來影響的片段，她稱這是她考慮擔任公職的 「最後一根稻草」。

麻州 民主黨 哈佛大學

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