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機場現人潮 貝克懇求民眾節日居家

記者唐嘉麗／波士頓報導
疫情年假期將至，羅根機場又見人潮；麻州官員預估節後又有一波感染高潮。(記者唐嘉麗／攝影)
疫情年假期將至，羅根機場又見人潮；麻州官員預估節後又有一波感染高潮。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州州長貝克21日警告民眾，雖然感恩節後一波染疫確診和住院病例高潮似有減緩之勢，但麻州可能因為聖誕和新年到來，正處於另一波新冠病毒感染高潮邊緣；他和公衛官員「懇求」(begging)民眾今年只和親人一起慶祝即將到來的假期。

他說，聖誕節和新年假期即將到來，公衛官員預估節後的染疫病例可能大幅增長；要再次提醒和請求民眾只與同住和直系親屬過節，假期時待在家中，防止病毒傳播；「我們只要求未來10至12天如此做，明年過節時就可以隨性慶祝」。

根據麻州假日指南，除了限制與同住一屋的人慶祝節日，也呼籲推遲或取消假日旅行；麻州的戶外活動限制50人。如果真要參加傳統假日活動，則必須有所防疫調整，若要參加詠歌團，需戴上口罩、與人保持至少25呎距離；即使到戶外活動，也需戴口罩和保持六呎距離；若打算去看節日燈展，最好與同住一屋的親友前去，且與其他人保持六呎距離。

如果真打算舉辦或參加節聖誕或新年派對，官員建議民眾密切監視自己是否有新冠症狀，盡量少與他人接觸，派對前後10天最好都待在家中；這些民眾還應該在開或參加派對72小時內做檢測；公衛官員警告，即使得到陰性結果，不表示檢測後不會感染病毒。

在派對和聚會中，座位應離開六呎遠，避免共享食物，飲料和器皿，最好打開窗戶或門，以改善內部通風，並考慮賓客分坐不同房間，而不是一堆人聚集在大桌子前。

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