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麻州第2批疫苗配額被砍 州長失望、民眾擔憂

記者唐嘉麗／波士頓報導
全美新冠疫苗開打，麻州等全美十幾州卻接獲通知，第二批分配的輝瑞疫苗數量將減少。(歐新社)
全美新冠疫苗開打，麻州等全美十幾州卻接獲通知，第二批分配的輝瑞疫苗數量將減少。(歐新社)

波士頓環球報報導，麻州政府官員18日證實，下一輪送往麻州的輝瑞(Pfizer)公司生產的疫苗將從預計的6萬劑減至4.29萬劑，突然被削減三分之一的疫苗數量引致民眾對疫苗供應短缺的擔憂。

聯邦政府已通知麻州負責因應新冠病毒危機指揮中心，送到麻州和其他幾州的第二批疫苗量將會減少。

麻州州長貝克對分配數量減少表示失望，也還搞不清楚為何分配數額被減；他說，麻州原本預計在明年中期為580萬居民接種疫苗；現在聯邦政府減少分配給麻州的疫苗數量可能使第一批前線醫療工作者施打疫苗的時間推遲兩周，但還不清楚對其他排期等候接種疫苗的民眾有何影響。

麻州官員說，除了下一輪疫苗量減少近三分之一，麻州預計今年年底分配到的輝瑞疫苗將從18萬減少到14.5萬，大約二成；但麻州批方住緊急使用劍橋市Moderna公司生產的疫苗，麻州年底前可望收到12萬劑，可抵銷被削減的輝瑞疫苗數量。

被告知第二批輝瑞疫苗分配數額被減的其他州還有新罕布什夏、康州、羅德島、加州、伊利諾、密西根、華盛頓、喬治亞、堪薩斯、蒙大拿、內布拉斯加、內華達，和印第安納州。

輝瑞公司發表聲明，該公司沒有任何生產或運送延遲的問題；上周五獲得批准後，本周已運送290萬劑到聯邦政府指定的地點；現在倉庫中還有數百萬劑，尚未收到裝運指示。該公司對今年能為全球提供5000萬、明年達13億劑疫苗充滿信心。

疫苗 麻州 聯邦政府

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