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員工預約搶打疫苗 麻州最大醫院系統當機

記者劉晨懿之／波士頓報導

麻州最大醫院系統Mass General Brigham新冠疫苗員工註冊預約系統在16日晚當機，原因是「大量員工試圖登記預約新冠疫苗所導致。」

由於員工的「熱情回應」，位於波士頓華埠的塔夫茨醫學中心的新冠疫苗接種篩選資格和安排預約服務器也在本周崩潰。

據波士頓環球報，擁有近8萬名員工的Mass General Brigham16日晚在線註冊系統當機後，到第二天才恢復。

麻省總醫院(MGH)重症監護和肺移植醫生拉茲(Yuval Raz)在推特上說，「正在辦公室裡，忍著淚水。」拉茲說，「App當機後一夜沒睡，早上繼續等待，第一、二天的疫苗名額在系統斷線前就已經滿了。」

還有醫生匿名寫道，對於當晚工作的一線醫護，無法上網登記的感覺就像回到疫情早期不知道是否有足夠個人防護設備和缺乏安全保護的情況。

Mass General Brigham人員稱，員工注射疫苗興趣太高，以致「系統速度慢到無法容忍」，管理員只好關閉系統，試圖找出問題原因；但後來仍有很多人試圖重新進入，讓問題更為複雜。技術人員為保證不再當機，恢復系統後，讓員工分梯次上網，每次僅允許某些醫院員工註冊。

該醫院系統預計第一批收到8775劑疫苗，員工登錄預約時，會進行資格詢問，回答是否會在新冠肺炎患者周圍工作，或未來兩個月內會接觸到病毒。該機構採用誠信制，假設員工會如實相告。

塔夫茨醫學中心首席醫療官在聲明中稱，疫苗預約服務器在系統一開放時就出現問題，持續數小時。目前運作良好，但速度緩慢。

麻州中部的麻州大學紀念醫學中心(UMass Memorial Health Care)因大雪延誤部分疫苗注射安排。波士頓醫學中心和Beth Israel Lahey Health醫院系統暫未報告疫苗相關問題。

疫苗 麻州 波士頓

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