哈佛校長致信拜登 籲恢復國際生簽證

哈佛校長白樂瑞(Lawrence S. Bacow)本周致信總統當選人拜登，敦促撤銷川普政府在過去四年實施的一系列移民 限制措施，重新恢復國際學生入境且確保簽證身分等；白樂瑞說，源源不斷流向美國的優秀移民，歷史上一直是美國創新經濟的關鍵部分。

據哈佛校報，白樂瑞在祝賀拜登贏得選舉的賀信中寫道，支持新一屆政府計畫取消對某些穆斯林國家的旅行禁令，恢復「童年來美暫緩遣返」（DACA），並為來自經歷戰爭或自然災害國家者恢復辦法臨時保護身分。

疫情以來，學生簽證 要求多次發生變化，包括哈佛大學在內很多秋季入學的國際新生，由於無法獲得赴美簽證，不得不遠程上課。

白樂瑞要求拜登指示學生交換簽證項目(Student Exchange Visa Program)恢復批准國際學生入境，並確保目前就讀於全日制遠程教育的學生能夠保持學生簽證身分。

他寫道，過去九個月，再次證明外國出生者在美國所發揮的重要作用，包括疫情前線的醫護，以及研究治療和疫苗的科學家。他特別提到在貝魯特出生長大、麻省理工學院博士，現已是美國公民 的新冠疫苗開發公司 Moderna生技公司董事長阿福煙(Noubar Afeyan)。

白樂瑞說，美國國家科學委員會估計，在科學和工程等高需求領域的美國博士生中，多達50%出生於外國。自2000年來，獲得諾貝爾化學、物理和醫學獎的美國科學家中，37%是移民；自1998年，哈佛的13位獲獎者中五位是移民。

在信最後，白樂瑞總結，為了保持世界領先地位，美國及其高校必須開放，以確保不會與外界隔絕。他說，「我們目前的移民制度在鼓勵人員和思想合法流動或承認移民對美國的貢獻方面做得遠遠不夠。新冠疫情告訴我們，許多最困難的挑戰都是全球性的，解決方案在於長期建立的國際關係和研究合作，並由靈活和無障礙的移民政策來實現。」