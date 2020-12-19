我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

波士頓動力再易主 現代汽車購八成股權

記者劉晨懿之／波士頓報導
韓國現代汽車集團正在從日本軟銀公司收購波士頓動力的八成股權。（截圖自波士頓動力YouTube視頻）
韓國現代汽車集團正在從日本軟銀公司收購波士頓動力的八成股權。（截圖自波士頓動力YouTube視頻）

韓國現代汽車集團(Hyundai Motor Group)正在從日本軟銀集團(SoftBank Group Corp.)收購波士頓動力(Boston Dynamics)的八成股權，此交易估值這家位於麻州的機器人製造商價值11億元。目前交易仍等待監管部門批准，預計明年6月前完成，軟銀將繼續持有兩成股權。

兩家公司近日發聲明中確認收購協商時指出，現代汽車集團與波士頓動力公司技術高度互補，加上軟銀的持續合作，將推動先進機器人的開發和商業化，有助於打造從機器人零部件製造到智能物流解決方案的機器人價值鏈。

這是波士頓動力在7年內第三次轉手，該公司於1990年代初從麻省理工學院分拆後獨立運營，直到2013年被谷歌公司收購，2017年又被出售給軟銀集團。在軟銀旗下，波士頓動力開發的四足機器人Spot去年限量發售。

波士頓動力首席執行官Rob Playter在新聞稿中說，波士頓動力商業業務增長迅速，已經將首個機器人推向市場，它可在職場自動完成與人類行動性相當的重複和危險工作。該公司於現代汽車對移動性變革力量有共同看法，期待共同努力加速為世界帶來尖端自動化的計畫，並繼續為客戶解決世界上最艱難的機器人挑戰。

現代集團在新聞稿中稱，將為波士頓動力提供戰略合作機會，包括該集團內部製造能力和規模效應帶來的花費節省。波士頓動力將從新的資本、技術、關聯客戶及現代汽車集團的全球市場影響力中大幅受益，從而提高其機器人產品的商業化機會。

波士頓 汽車 麻州

上一則

唱出抗疫新希望 今晚「五力全開」

下一則

就在今晚 Ourhope線上開唱五力全開

延伸閱讀

現代汽車2021 Elentra大改款 強勢登場

現代汽車2021 Elentra大改款 強勢登場
現代汽車榮獲美新2021最佳休旅車

現代汽車榮獲美新2021最佳休旅車
現代汽車Hyundai 榮獲美國新聞與世界報導2021 最佳休旅車品牌

現代汽車Hyundai 榮獲美國新聞與世界報導2021 最佳休旅車品牌
機器人公司波士頓動力估值11億 現代汽車購八成股權

機器人公司波士頓動力估值11億 現代汽車購八成股權
現代汽車擬在2025年前投資60兆韓元 全力衝刺電動車

現代汽車擬在2025年前投資60兆韓元 全力衝刺電動車
問題車召回太慢 現代、起亞認罰2.1億元

問題車召回太慢 現代、起亞認罰2.1億元

熱門新聞

楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
楊恩出面控訴警察行為造成她身心受創。(CBS影片截圖)

過程全都錄！芝警突襲搜錯屋 無辜女裸體遭反銬

2020-12-16 12:14
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩