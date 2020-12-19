波士頓動力再易主 現代汽車購八成股權

韓國現代汽車集團正在從日本軟銀公司收購波士頓動力的八成股權。（截圖自波士頓動力YouTube視頻）

韓國現代汽車 集團(Hyundai Motor Group)正在從日本軟銀集團(SoftBank Group Corp.)收購波士頓 動力(Boston Dynamics)的八成股權，此交易估值這家位於麻州 的機器人製造商價值11億元。目前交易仍等待監管部門批准，預計明年6月前完成，軟銀將繼續持有兩成股權。

兩家公司近日發聲明中確認收購協商時指出，現代汽車集團與波士頓動力公司技術高度互補，加上軟銀的持續合作，將推動先進機器人的開發和商業化，有助於打造從機器人零部件製造到智能物流解決方案的機器人價值鏈。

這是波士頓動力在7年內第三次轉手，該公司於1990年代初從麻省理工學院分拆後獨立運營，直到2013年被谷歌公司收購，2017年又被出售給軟銀集團。在軟銀旗下，波士頓動力開發的四足機器人Spot去年限量發售。

波士頓動力首席執行官Rob Playter在新聞稿中說，波士頓動力商業業務增長迅速，已經將首個機器人推向市場，它可在職場自動完成與人類行動性相當的重複和危險工作。該公司於現代汽車對移動性變革力量有共同看法，期待共同努力加速為世界帶來尖端自動化的計畫，並繼續為客戶解決世界上最艱難的機器人挑戰。

現代集團在新聞稿中稱，將為波士頓動力提供戰略合作機會，包括該集團內部製造能力和規模效應帶來的花費節省。波士頓動力將從新的資本、技術、關聯客戶及現代汽車集團的全球市場影響力中大幅受益，從而提高其機器人產品的商業化機會。