「五力全開」就在今晚！彭佳慧、林宥嘉5歌手 唱出新希望

「五力全開 Our Hope線上演唱會」於12月19日美東時間晚上9點線上開唱。(主辦方提供)

2020年新冠肺炎疫情在全球各地肆虐，讓人生活不便、身心緊繃。世界日報為鼓勵美國華人 走出疫情邁向2021年，邀請美國麥當勞贊助活動，特舉辦「五力全開 Our Hope線上演唱會」於12月19日美東時間晚上9點線上播出。

華語歌壇巨星彭佳慧、周興哲、林宥嘉，以及YouTube 歌手陳以桐(Jason Chen)、蔡恩雨(Priscilla Abby)等5位知名歌手受邀獻聲開唱，希望帶給華人全新展望。

金曲歌后彭佳慧因參加中國「我是歌手」節目再度擁有高人氣；她將首唱新專輯中的「總是會好的」給予美國華人更多正面能量。

周興哲有情歌小王子、創作暖男及亞洲創作天王等稱號，他的自創歌曲「以後別做朋友」、「你，好不好」MV在YouTube點閱數均破億，成為在周杰倫、林俊傑之後，擁有兩首歌破億點閱的華人歌手。當天他將演唱五首自創曲歌曲。

林宥嘉的迷幻歌喉讓人陶醉，多次入圍台灣金曲獎最佳國語男歌手獎。擁有迷幻王子稱號的林宥嘉鼓勵華人朋友，生活不要太緊張，用愉快心情迎接新的2021年，19日晚將演唱「兜圈」，邀大家享受美麗時光。

Jason Chen陳以桐是台裔美籍的雙語流行歌手，原為Youtube上的翻唱紅人，近年陸續推出自己原創歌曲及專輯，截至2020年11月，Jason Chen陳以桐的YouTube頻道已有194萬人訂閱，以及超過3.8億的總點閱數。

蔡恩雨(Priscilla Abby)是馬來西亞華人，是華語樂壇中的電音女歌手，有「電音公主」稱號，因翻唱電子舞曲的曲風而在網路上暴紅。

上活動網站提前登記即有機會獲明星親筆簽名的麥當勞T恤。索取贈品和觀賞音樂會可上活動官網：ourhope.worldjournal.com/。