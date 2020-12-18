我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

麻州聖誕燈景「疫」改形式 璀璨依舊

記者唐嘉麗／波士頓報導
吉列體育場(Gillette Stadium)主辦的「神奇燈展」(Magic of Lights)有一哩長的奇幻燈飾車道，展期至1月2日。(取自活動官網)
吉列體育場(Gillette Stadium)主辦的「神奇燈展」(Magic of Lights)有一哩長的奇幻燈飾車道，展期至1月2日。(取自活動官網)

寒夜中閃閃發光的聖誕燈有散發快樂溫馨過節歡樂的神奇力量，聖誕節看燈也成了許多人年度活動；今年疫情嚴峻，麻州各地聖誕燈景多以另類方式舉行。

春田市森林公園 璀璨之夜

春田市森林公園(Forest Park)的「璀璨之夜」(Bright Nights)節日燈展活動即日起至1月3日舉行；舉辦26年的聖誕燈展有特殊的防疫規定，遊客只能乘坐自駕車觀賞燈景，所有員工需戴口罩、關閉聖誕老人站和禮品店，今年聖誕老人只在門口跟遊客打招呼，禁止遊客下車與他合影或接觸。

市府官員表示，疫情年的慶祝活動不多，決定繼續舉辦燈展是認為活動有益身心健康和節日精神；「璀璨之夜」共長三哩，設有67.５萬盞小燈，有蘇絲園地(Seus Land)、巴尼華廈(Everett Barney Mansion)、玩具天地(Toy Land)、快樂節日(Happy Holidays)、春田(Springfield)等燈景裝置，已獲美國巴士協會評選為「美國最佳燈光展示」；入場費：普通汽車23元、17-30人座小巴50元、30人以上大巴100元。詳情：https://www.brightnights.org/

春田市森林公園(Forest Park)的「璀璨之夜」( Bright Nigh...
春田市森林公園(Forest Park)的「璀璨之夜」( Bright Nights)節日燈展開放到1月3日。(取自活動官網)

Stone Zoo燈展 看燈先預約

石東罕鎮(Stoneham)的Stone Zoo動物園聖誕季節燈光閃爍已成為冬季仙境；沿著占地26英畝的動物園小徑漫步，遊客可看到燈光通明的雨空溪（Yukon Creek）、大型燈籠展，以及燈光交輝下的黑熊、白頭鷹、加拿大山貓、北極狐、馴鹿等。但動物園說，今年聖誕老人在北極太忙了，無法參加動物園燈展(Zoolights)。活動每日下午4點到9點半開放，展期至１月17日。

今年動物園燈展要求遊客戴口罩、保持六呎距離，在約定的時間參觀，必須在線購票，票價為會員13元，四人聯票45元；非會員14元，四人聯票50元。購票及詳情可上網：http://bit.ly/3nnsvar

吉列體育場 奇幻燈飾車道

吉列體育場(Gillette Stadium)主辦的「神奇燈展」(Magic of Lights)已登場，展區是一哩長的汽車道，炫人耳目燈光、令人眼花撩亂，沿途使用最新LED技術和數字動畫，展出應景節日場景和人物，遊客可駕車在奇幻發光的蜿蜒小徑上體驗光燈之美和神奇動人的力量。遊客需網上訂票，指定日期，但不限時間；每日晚5點至9點半開放，展期至1月2日。普通汽車入場費30-50元。詳情及購票可上：https://magicoflights.com/

威明頓鎮康克路上獲獎的民宅聖誕燈飾今年獲得全國比賽首獎。(截自WBZ電視台)
威明頓鎮康克路上獲獎的民宅聖誕燈飾今年獲得全國比賽首獎。(截自WBZ電視台)

除了政府和機構辦的燈展，不少民宅精心布置的聖誕燈飾也很值得一看；今年最夯的民宅燈飾位於威明頓鎮(Wilmington)康克路(Concord Street)；23歲的菲費歐利(Charles Fiore)用各色串燈以2.5吋的距離覆蓋房屋外牆、屋頂、窗框，並架起八座實體大小的建築住宅模板，打造成夢境般閃耀奪目的「街區」，其中一戶設有陽台、裝綴著許多聖誕拐杖糖的「糖果店」，是孩子們的最愛。該屋每晚天黑後打開燈飾，約晚間10點前後熄燈。這個自宅聖誕燈光布置今年獲得ABC電視台「聖誕燈大賽」第一名和五萬獎金；經媒體報導後聲名大噪，每晚前來觀賞的民眾和車輛絡繹不絕，等待車隊經常長達數哩，警方估計在車陣中等進待進出大約要花三小時。

動物園 汽車 美國

上一則

CTU要求推遲返校日 伊勞工法庭否決

下一則

疫情嚴峻 新州失業率飆至10.2%

延伸閱讀

手做聖誕卡片 表達感謝超貼心

手做聖誕卡片 表達感謝超貼心
劉嘉玲喜迎聖誕 牆角名畫意外入鏡

劉嘉玲喜迎聖誕 牆角名畫意外入鏡
和妻單獨過聖誕、生日 佛奇籲全國別舉辦大型家庭聚會

和妻單獨過聖誕、生日 佛奇籲全國別舉辦大型家庭聚會
麻州告財務軟體「羅賓漢」 交易軟體遊戲化藏隱憂

麻州告財務軟體「羅賓漢」 交易軟體遊戲化藏隱憂
聖他克拉拉縣呼籲拒絕聖誕聚會邀約

聖他克拉拉縣呼籲拒絕聖誕聚會邀約
憂12月疫情惡化 麻州州長籲雪天居家、過節不聚會

憂12月疫情惡化 麻州州長籲雪天居家、過節不聚會

熱門新聞

楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊恩出面控訴警察行為造成她身心受創。(CBS影片截圖)

過程全都錄！芝警突襲搜錯屋 無辜女裸體遭反銬

2020-12-16 12:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」