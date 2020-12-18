麻州聖誕燈景「疫」改形式 璀璨依舊

吉列體育場(Gillette Stadium)主辦的「神奇燈展」(Magic of Lights)有一哩長的奇幻燈飾車道，展期至1月2日。(取自活動官網)

寒夜中閃閃發光的聖誕燈有散發快樂溫馨過節歡樂的神奇力量，聖誕節看燈也成了許多人年度活動；今年疫情嚴峻，麻州各地聖誕燈景多以另類方式舉行。

春田市森林公園 璀璨之夜

春田市森林公園(Forest Park)的「璀璨之夜」(Bright Nights)節日燈展活動即日起至1月3日舉行；舉辦26年的聖誕燈展有特殊的防疫規定，遊客只能乘坐自駕車觀賞燈景，所有員工需戴口罩、關閉聖誕老人站和禮品店，今年聖誕老人只在門口跟遊客打招呼，禁止遊客下車與他合影或接觸。

市府官員表示，疫情年的慶祝活動不多，決定繼續舉辦燈展是認為活動有益身心健康和節日精神；「璀璨之夜」共長三哩，設有67.５萬盞小燈，有蘇絲園地(Seus Land)、巴尼華廈(Everett Barney Mansion)、玩具天地(Toy Land)、快樂節日(Happy Holidays)、春田(Springfield)等燈景裝置，已獲美國 巴士協會評選為「美國最佳燈光展示」；入場費：普通汽車 23元、17-30人座小巴50元、30人以上大巴100元。詳情：https://www.brightnights.org/。

春田市森林公園(Forest Park)的「璀璨之夜」( Bright Nights)節日燈展開放到1月3日。(取自活動官網)

Stone Zoo燈展 看燈先預約

石東罕鎮(Stoneham)的Stone Zoo動物園 聖誕季節燈光閃爍已成為冬季仙境；沿著占地26英畝的動物園小徑漫步，遊客可看到燈光通明的雨空溪（Yukon Creek）、大型燈籠展，以及燈光交輝下的黑熊、白頭鷹、加拿大山貓、北極狐、馴鹿等。但動物園說，今年聖誕老人在北極太忙了，無法參加動物園燈展(Zoolights)。活動每日下午4點到9點半開放，展期至１月17日。

今年動物園燈展要求遊客戴口罩、保持六呎距離，在約定的時間參觀，必須在線購票，票價為會員13元，四人聯票45元；非會員14元，四人聯票50元。購票及詳情可上網：http://bit.ly/3nnsvar。

吉列體育場 奇幻燈飾車道

吉列體育場(Gillette Stadium)主辦的「神奇燈展」(Magic of Lights)已登場，展區是一哩長的汽車道，炫人耳目燈光、令人眼花撩亂，沿途使用最新LED技術和數字動畫，展出應景節日場景和人物，遊客可駕車在奇幻發光的蜿蜒小徑上體驗光燈之美和神奇動人的力量。遊客需網上訂票，指定日期，但不限時間；每日晚5點至9點半開放，展期至1月2日。普通汽車入場費30-50元。詳情及購票可上：https://magicoflights.com/。

威明頓鎮康克路上獲獎的民宅聖誕燈飾今年獲得全國比賽首獎。(截自WBZ電視台)

除了政府和機構辦的燈展，不少民宅精心布置的聖誕燈飾也很值得一看；今年最夯的民宅燈飾位於威明頓鎮(Wilmington)康克路(Concord Street)；23歲的菲費歐利(Charles Fiore)用各色串燈以2.5吋的距離覆蓋房屋外牆、屋頂、窗框，並架起八座實體大小的建築住宅模板，打造成夢境般閃耀奪目的「街區」，其中一戶設有陽台、裝綴著許多聖誕拐杖糖的「糖果店」，是孩子們的最愛。該屋每晚天黑後打開燈飾，約晚間10點前後熄燈。這個自宅聖誕燈光布置今年獲得ABC電視台「聖誕燈大賽」第一名和五萬獎金；經媒體報導後聲名大噪，每晚前來觀賞的民眾和車輛絡繹不絕，等待車隊經常長達數哩，警方估計在車陣中等進待進出大約要花三小時。