華人疫情中過聖誕節 變通省略各不同

因為疫情，2020年的聖誕節與以往大不相同。（記者唐嘉麗／攝影）

據薩福克大學和波士頓 環球報合作的民意調查，超過70％的麻州成年人說今年聖誕節 是最糟的一次。

52歲的阮珍妮說，今年全家人都不想過節；自己原在波士頓Encore賭場工作，疫情 大流行後被裁員；同住的婆婆患有癌症，三個成年子女都不願冒感染祖母的風險聚會過節；她說，疫情讓人不知所措。

住在波士頓的李儒元說，每年親人團圓吃聖誕大餐，聚在聖誕樹前交換禮物是每年最期待的快樂傳統，今年大家都在觀望，不知疫情會多嚴重；往年此時聚會安排大致底定，今年無人談聚餐地點，也未規劃餐食，「大家似乎都知道，今年可能聚不成了」；但禮物都買了，如何在遵守防疫規定下，交換禮物成了傷腦筋的問題。

27歲的黃薇瑄說，一大群老同學自初中起，每年聖誕節都聚會，各自準備禮物，玩Yankee Swap交換禮物的遊戲，「今年第14年了」；她說，這是散居各地唸書工作的好友返家過節時的年度聚會，今年雖因疫情無法再聚，已把活動改為「神秘聖誕老人」(secret Santa)，先抽籤決定為誰買禮物，用郵遞寄贈禮物，聖誕節假期再一起上線開雲端派對、聊天、拆禮物。她說，雖然疫情中斷Yankee Swap的聚會傳統，但大家還是決定不要因為不能見面而減少過節歡樂，只是縮小了範圍，僅邀約十幾名好友線上見面。

空巢的李欣梅說，因為疫情，外地工作和唸書的孩子今年都不回來過節，省得為張羅聖誕聚餐忙碌，但也有種打不起勁的落寞感，「連躺在閣樓中、一年亮相一次的聖誕樹，今年也省了」；她說，雖上網買聖誕禮物，但沒什麼過節氛圍，「今年將就過吧，期待疫情過後的明年」。

退休的龍熙平和姚能每年總兩次到加州看母親，與女兒小住；今年疫情打亂了行程，兩個月前去南加，決定過了聖誕和新年再回麻州。兩人說，往年兩個女兒都回家團聚，今年打算與洛杉磯的大女兒一家三口以逛野生動物園、坐岡朵拉單漿遊船在戶外過節，再開車到聖地牙哥陪母親和妹妹跨年；他們說，雖然未遵照當地政府「待在家裡」的呼籲，但會做好防疫，確保自己和家人的安全。