2020非常年 不一樣的聖誕 麻州州長提醒這樣過

聖誕季節不見市區和商場熙攘榮景，專家建議民眾在疫情年以另類創新心態和方法慶祝佳節。(記者唐嘉麗／攝影)

新冠疫情 因為疫苗開打看到了一線曙光，但是免疫和恢復正常的路仍然遙遠，今年的聖誕和跨年慶祝肯定與往年大不相同。

人潮擁擠的購物商場、與聖誕老人拍照合影、家人團聚在聖誕樹或餐桌上，或全家旅行的傳統典型假日場景不再，據一項調查，68%的美國 民眾表示今年聖誕節的過法和消費將不同往年。54%民眾說，因為疫情，消費減少了；27%打算今年縮減聖誕禮品的開銷。

民意調查顯示，麻州 30％居民打算與家人以外的人一起慶祝聖誕，州長貝克本周一再敦促民眾取消或推遲聚會過節計畫，並用數據提出警告。17日在每州各城鎮新數據公布後，麻州更大範圍過簡訊、電話、各類媒體警告州民麻州現有近半數城鎮已為疫毒高危險區，為了明年能夠團聚慶祝節日，今年聖誕應只限與同住家人共度。

麻州在感恩節前，陽性測試率每天穩定保持在2-3％之間；感恩節後，數字上升到5.7％，每天確診病例平均數量增加96％，住院人數增加93％，死亡增加84％；州長多次呼籲民眾不會群聚，只與同住家人慶祝節日。

聖誕季節通常被視為「一年中最棒的時間」，疫情下變調的聖誕難免給人帶來壓力；波士頓心理治療師費肯（Angela Ficken）說，諸多限制的大環境可能讓人不知所措，建議今年過節試圖尋找新方式新意義；設定和專注小目標，一步步來，與親友討論過節計畫、讓每個人都參與和提供建議，避免壓力過大。

很多人認為不能和家人團聚，就不像過節；費肯建議，親友們在Zoom上組織有趣的活動，如一起唱聖誕歌曲、拆禮物、玩遊戲，通過多種方式發揮創造力、想新點子，省去打掃房子和準備節日聚餐食品，未必不是件好事。

職能治療師和生活教練詹寧絲(Elizabeth Jennings)說，疫期過節是發揮創造力和思考有意義禮物的絕佳機會；她建議民眾在聖誕禮物上發揮創造力，與其購買商業物品，不如用家中已有的物件製作禮物，如手工卡片、手工藝品、交換自己喜歡的書或食譜；創造值得紀念的特殊時刻，如穿睡穿、吃爆米花、看聖誕電影；或做聖誕打扮，開個節日茶話會，邊談邊享受烘焙美食和零嘴。

今年無法去教堂參加聖誕禮拜、與家人同遊迪士尼樂園，沒有喧鬧的除夕派對，但仍有很多方法可在節日假期中找到快樂。外賣附近餐館的節日佳餚、參觀動植物園、開車觀賞有美麗節日裝飾的小鎮、參觀燈飾展等都是好選擇。

對於那些感覺無法融入過節氣氛的人，專家建議每天嘗試做一件事，寫日記、散步、或聽喜愛的音樂、與朋友打個電話、為可能孤單過節者寫張賀卡、烤節日餅乾放在鄰居門口，這些都有助於帶來快樂和感恩現實。