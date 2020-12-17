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學者加入打擊假冒品 確保新冠疫苗質量與安全

記者劉晨懿之／波士頓報導
東北大學教授帕薩斯加入行動組打擊假冒新冠病毒疫苗。(取自東北大學官網)
東北大學教授帕薩斯加入行動組打擊假冒新冠病毒疫苗。(取自東北大學官網)

為了打擊假冒新冠病毒疫苗東北大學教授帕薩斯(Nikos Passas)、阿米吉（Mansoor Amiji）和桑達拉姆（Ravi Sundaram）、波士頓大學教授紮曼（Muhammad Zaman）加入一個行動組，正在分析全球貿易網絡，並與世界各地的製藥公司、銀行和執法部門合作，研究如何確保質量控制，阻止可能無效甚至致命假疫苗的非法流動。

據東北大學校報，用肉眼看，新冠疫苗在瓶內與其他任何透明液體之間沒有明顯的區別。事實上，即使是負責注射疫苗的訓練有素的人員也無法當場檢測液體中是否含有真正的mRNA疫苗。

犯罪學和刑事司法教授帕薩斯說，確保疫苗的真實性可能會成為重要問題。如果第一輪劑量稀少，而且對快速新冠疫情解決方案的強烈渴望，造假者可能會試圖利用這個機會。

跟蹤交易將是該團隊採用的主要策略，以破壞假冒產品的鏈條。

製藥科學和化學工程教授阿米吉說，疫苗獲批准後，軍方參與監督供應鏈可保證疫苗真實性；但一旦產品規模擴大，軍方參與度降低，對假貨的擔憂就會更加明顯。

截至目前，美國軍方只有望在早期階段幫助分發疫苗；之後，醫療機構、製藥公司和運輸公司將在監督疫苗的分發和管理方面發揮更大作用。

阿米吉說，如果協調性較差，可能會暴露出供應鏈的漏洞，讓假冒偽劣者有機可乘。人們將尋找更便宜的替代品。

他說，最壞的情況下，假冒疫苗可能會帶來身體傷害，如假疫苗中使用的液體可能被一些不安全東西污染。但即使假疫苗不會導致直接危害，它仍然不會預防新冠肺炎，這可能會給人們提供虛假安全感，而放鬆警惕存感染風險。

除了假冒產品，專案組還調查被盜和走私的真品。阿米吉說，如果它們通過非法或無監督的渠道到達消費者手中，疫苗的質量可能會受到影響。

他說，由於新開發疫苗需要儲存在極冷冰櫃中，這使得未經技術授權方很難正確運輸或儲存疫苗。如處理不當，疫苗化學組成發生變化，或使效力降低或無效，甚至可能帶來危害。

該團隊還擔心，檢測到假冒疫苗也可能會讓本來就持懷疑態度的人打消接種疫苗的念頭。帕薩斯說，如果沒有足夠人群選擇接種，將無法創造社區層面所需的群體免疫。

疫苗 檢測 東北大學

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