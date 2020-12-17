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麻州告財務軟體「羅賓漢」 交易軟體遊戲化藏隱憂

記者唐嘉麗／波士頓報導

麻州州務卿蓋文16日提交投訴書指控應用程式羅賓漢(Robinhood)將投資變成一種遊戲，吸引那些沒有財技能交易股票，並在沒有適當增強其支持客戶能力下擴大客戶基礎；蓋文要求羅賓漢金融公司（Robinhood Financial LLC）聘請外部顧問研究營銷政策和程序，並保護其基礎設施免於中斷。

蓋文說，作為經紀交易商，羅賓漢有責任保護客戶和他們的錢；而羅賓漢「遊戲化策略」的在線營銷活動像玩遊戲般吸引年輕人和缺乏經驗的客戶進行越來越多的交易，「不僅不道德，也遠遠未達麻州要求的標準」。

州務卿辦公室的聲明指出，這項由該辦公室證券部門提出的行政申訴是根據麻州信託法規提出的訴訟；羅賓漢目前在麻州約有50萬客戶，投資額達16億元；該公司通過客戶交易賺取收入，投資者平均年齡31歲，68%投資者過去沒有或只有很少的投資經驗。

蓋文說，羅賓漢公司一直招募新客戶，未正確操作篩選客戶投資歷史紀錄程序，系統也無法應付已有的客戶群；但今年兩次股市關鍵波動時期，該應用程序變黑，客戶無法做任何交易；從3月到11月，共有70次不同長度的中斷和無法使用紀錄。

羅賓漢公司發聲明表示，不同意這些指控，將有強力捍衛行動；該公司稱羅賓漢是個自我指導的經紀交易商，並不提出投資建議；現正努力改進系統，防止停電，並加強消費者教育

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