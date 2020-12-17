抗議波士頓重開學校 教師工會投學監不信任票

波士頓 教師工會近日舉辦網絡會議，1300多出席成員中約97.5%對波士頓公校(BPS)校監卡西利亞斯(Brenda Cassellius)重開學校計畫不滿而投下不信任票；工會成員早前曾多次批評卡西利亞斯規畫不周、缺乏溝通和不願合作，但首次以不信任投票對抗。

據波士頓環球報，BPS本周起為1700名高需求學生重新開放28所學校提供面授課程；部分返校的教職員擔憂自己和學生安全，他們不信任學區已採取適當措施保護他們免受新冠病毒感染。

波士頓教師工會10月曾提告，要求BPS關閉學校，當時波士頓新冠陽性率超過4%，不過未成功；但其後不久，由於疫情 嚴重，BPS還是選擇關閉學校。

該工會主席唐佳宇(Jessica Tang)說，對於14日重開的28所學校，BPS官員拒絕為這些校園中的教育工作者和學生提供與之前開放的其他四所學校同等的新冠病毒防護。卡西利亞斯上周多次拒絕與工會談判達成協議，以書面形式保證這些保護措施。

BPS早前稱為學校重開所做努力包括，教室裝置安全空氣淨化器，供暖系統安裝最高級過濾網，為教職員工提供醫療級別個人防護，為學生和教職工分別提供額外1000個一次性口罩，測試和報告學校建築的空氣質量和通風情況，限制教室容量和互動，協助教職員工在學校或負極進行免費新冠測試等。

唐佳宇稱，教師工會從春季學校關閉以來，一直尋求與BPS合作為學生提供最好服務，但BPS一直拒絕會面合作。她批評卡西利亞斯將教師工會幾個月來一直推動的幾項安全措施歸功於自己及團隊，事實是他們早前一直抵制這些措施，而且校監目前只提供有限的關於教職員工檢測 信息。