19日「五力全開」演唱會 彭佳慧唱出正能量

情歌天后彭佳慧將在美國世界日報舉辦、麥當勞贊助播出的「五力全開 Our Hope線上演唱會」中，演唱充滿正能量的新歌「總是會好的」。（主辦方提供）

情歌天后彭佳慧受世界日報 邀約，將參加12月19日美東晚上9點由美國 世界日報舉辦、麥當勞贊助播出「五力全開 Our Hope線上演唱會」。世界日報為了在緊張疫情 下，用音樂為美國華人帶來全新希望，邀請彭佳慧首次獻唱新歌<總是會好的>，希望帶來正面力量。

曾獲得台灣金曲獎最佳國語女歌手獎的彭佳慧表示， 因為疫情關係，今年很少飛外地，更多時間在家裡陪家人與小孩，也製作了新專輯。因為疫情關係，能夠在線上唱給美國華人聽，覺得是件很開心的事。

彭佳慧說，將在Our Hope線上演唱會上，第一次演唱她特別作曲，由羅文裕作詞的新歌<總是會好的>，希望帶給全球民眾一個大大的鼓勵，希望大家走出疫情，也相信一切「總是會好的」。

她說，2020年很特別，多年後再回顧，一定會被記住、提起，雖然疫情阻礙了行動，也給了很多美好，但「千萬不要對愛放棄，總有一天我們會在某個角落再見面。」

五力全開Our Hope線上演唱會還邀請台灣歌手林宥嘉、周興哲、台裔美藉歌手Jason Chen(陳以桐)以及馬來西亞歌手蔡恩雨(Priscilla Abby)參與演出。

演唱會只播一次，請把握難得機會。另外，上Our Hope線上演唱會活動網站，就有機會獲得彭佳慧親筆簽名的麥當勞T恤。觀賞「五力全開Our Hope線上演唱會」，可上活動網站：ourhope.worldjournal.com。