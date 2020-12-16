MBTA縮減服務計畫通過 1月生效

MBTA監督委員會投票通過明年短時縮減服務計畫。（記者劉晨懿之／攝影）

麻州 公共交通署(MBTA)監督委員會14日投票通過明年短時縮減服務計畫，包括減少地鐵 頻率，取消數條通勤火車周末班次，以應對疫情 期間的低乘客量。此次通過的最終方案刪除上個月提出的削減幅度更大的計畫部分內容，但仍將大幅縮減公共交通規模，大部分變化將在2021年1月至3月間生效。

縮減服務包括，削減綠、紅、橙三地鐵線20%服務，乘坐率高的藍線地鐵削減5%；提前結束周末通勤火車服務；取消多條通勤火車線路的周末班次，仍提供有限周末服務線路還剩伍斯特、普羅維登斯、Newburyport/Rockport、Fairmount和Middleborough；只保留有限的Hingham/Hull輪渡服務，並關閉查爾斯鎮輪渡；減少通勤火車及大部分巴士路線的平日班次； 關閉五個使用率不高的通勤火車站。

據波士頓環球報報導，在MBTA舉辦的多場公眾會議上，眾多議員和市鎮官員及民眾表達反對意見，MBTA撤回了最初提案的部分措施，如取消所有渡輪和周末通勤鐵路班次，在午夜結束公交和地鐵服務等。

因為目前暫不清楚如何實施削減，MBTA尚未確定削減將能節省的金額。經過長時間辯論，MBTA董事會還禁止公交車或地鐵漲價。

MBTA總經理波塔克(Steve Poftak)表示，這些計畫將在未來幾個月的機構預算討論中進行整理，並可能進一步削減或恢復一些服務。

MBTA董事會還同意在明年3月重新審視削減，在必要時做出改變。