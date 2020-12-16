我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

MBTA縮減服務計畫通過 1月生效

記者劉晨懿之／波士頓報導
MBTA監督委員會投票通過明年短時縮減服務計畫。（記者劉晨懿之／攝影）
MBTA監督委員會投票通過明年短時縮減服務計畫。（記者劉晨懿之／攝影）

麻州公共交通署(MBTA)監督委員會14日投票通過明年短時縮減服務計畫，包括減少地鐵頻率，取消數條通勤火車周末班次，以應對疫情期間的低乘客量。此次通過的最終方案刪除上個月提出的削減幅度更大的計畫部分內容，但仍將大幅縮減公共交通規模，大部分變化將在2021年1月至3月間生效。

縮減服務包括，削減綠、紅、橙三地鐵線20%服務，乘坐率高的藍線地鐵削減5%；提前結束周末通勤火車服務；取消多條通勤火車線路的周末班次，仍提供有限周末服務線路還剩伍斯特、普羅維登斯、Newburyport/Rockport、Fairmount和Middleborough；只保留有限的Hingham/Hull輪渡服務，並關閉查爾斯鎮輪渡；減少通勤火車及大部分巴士路線的平日班次； 關閉五個使用率不高的通勤火車站。

據波士頓環球報報導，在MBTA舉辦的多場公眾會議上，眾多議員和市鎮官員及民眾表達反對意見，MBTA撤回了最初提案的部分措施，如取消所有渡輪和周末通勤鐵路班次，在午夜結束公交和地鐵服務等。

因為目前暫不清楚如何實施削減，MBTA尚未確定削減將能節省的金額。經過長時間辯論，MBTA董事會還禁止公交車或地鐵漲價。

MBTA總經理波塔克(Steve Poftak)表示，這些計畫將在未來幾個月的機構預算討論中進行整理，並可能進一步削減或恢復一些服務。

MBTA董事會還同意在明年3月重新審視削減，在必要時做出改變。

地鐵 麻州 疫情

上一則

疫苗上路 乾冰需求激增 業者增聘員工

下一則

北卡夏樂醫療系統 率先接種新冠疫苗

延伸閱讀

首批疫苗到麻州 開箱視頻驚心

首批疫苗到麻州 開箱視頻驚心
MBTA削減服務 推遲到明年

MBTA削減服務 推遲到明年
麻州確診新高 周末啟用伍斯特方艙醫院

麻州確診新高 周末啟用伍斯特方艙醫院
地鐵事故不斷 MTA：或因遊民躲隧道

地鐵事故不斷 MTA：或因遊民躲隧道
麻州方艙醫院 今春利用率低

麻州方艙醫院 今春利用率低
波士頓市議會 籲MBTA暫緩削減服務

波士頓市議會 籲MBTA暫緩削減服務

熱門新聞

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元

你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底