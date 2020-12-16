遏制疫情 麻州多城鎮復商緊縮

波士頓市長宣布從12月16日起關閉健身房、電影院、博物館三周。(市長辦公室提供)

波士頓 、布羅克頓(Brockton)、林恩(Lynn)、牛頓和尚莫維爾市等麻州 市鎮，計畫緊縮商業重啟腳步以遏制持續上升的新冠疫情，包括關閉健身房、博物館和電影院 等室內設施，倒退至麻州商業重啟第二階段第二步。預計近期會有更多麻州城鎮採取類似的緊縮措施。

決定緊縮的城市將要求關閉的企業包括健身中心、電影院、博物館、水族館、觀光和其他有組織的旅遊、室內歷史空間和景點，以及室內活動場所等。具體細節和時間各城市略有不同。

波士頓市長偉殊宣布，從12月16日起，關閉部分商業活動，為期三周，以減緩病毒傳播，防止醫院不堪重負。三周後將重新評估新的限制。偉殊稱，如果感染率和住院人數等數據向正確方向發展，商業關閉就會被取消。

他說，波士頓室內餐飲可繼續營業，但酒吧座位將受限制，之前宣布的每次就餐90分鐘的時間限制仍然有效。如果數字繼續上升，餐廳最終會被關閉。商業重啟倒退的最大目的是我們的數字能降下來。

據波士頓環球報，波士頓地區的市鎮領導一直開會討論如何區域性採取行動，但實施力度的意見不完全統一。隨著新冠病例的飆升和醫院的緊張，官員在上周末決定需要立刻行動。

牛頓市決定12月18日開始商業重啟緊縮，與波士頓的決定有關；市長福樂(Ruthanne Fuller)說，該市是波士頓區域的一部分，市民會到波士頓工作和娛樂。

部分城市在設置更多限制前，需得到當地衛生委員會批准；另有部分城鎮希望給予更多時間給受影響企業為臨時關閉做準備。尚莫維爾市長庫卡通（Joe Curtatone）是大波士頓地區約30個城市和城鎮領導人聯盟的共同主席。他預計到下周將有多達20個城鎮會加入區域商業重啟緊縮。

庫卡通說，目前措施很可能還不夠，但更嚴厲的限制，應該伴隨更多聯邦和州的援助措施，以減少更嚴厲關閉對經濟的影響。在尚莫維爾，他計畫提議該市再花費500萬元來幫助受疫情影響的小企業。