我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

遏制疫情 麻州多城鎮復商緊縮

記者劉晨懿之／波士頓報導
波士頓市長宣布從12月16日起關閉健身房、電影院、博物館三周。(市長辦公室提供)
波士頓市長宣布從12月16日起關閉健身房、電影院、博物館三周。(市長辦公室提供)

波士頓、布羅克頓(Brockton)、林恩(Lynn)、牛頓和尚莫維爾市等麻州市鎮，計畫緊縮商業重啟腳步以遏制持續上升的新冠疫情，包括關閉健身房、博物館和電影院等室內設施，倒退至麻州商業重啟第二階段第二步。預計近期會有更多麻州城鎮採取類似的緊縮措施。

決定緊縮的城市將要求關閉的企業包括健身中心、電影院、博物館、水族館、觀光和其他有組織的旅遊、室內歷史空間和景點，以及室內活動場所等。具體細節和時間各城市略有不同。

波士頓市長偉殊宣布，從12月16日起，關閉部分商業活動，為期三周，以減緩病毒傳播，防止醫院不堪重負。三周後將重新評估新的限制。偉殊稱，如果感染率和住院人數等數據向正確方向發展，商業關閉就會被取消。

他說，波士頓室內餐飲可繼續營業，但酒吧座位將受限制，之前宣布的每次就餐90分鐘的時間限制仍然有效。如果數字繼續上升，餐廳最終會被關閉。商業重啟倒退的最大目的是我們的數字能降下來。

據波士頓環球報，波士頓地區的市鎮領導一直開會討論如何區域性採取行動，但實施力度的意見不完全統一。隨著新冠病例的飆升和醫院的緊張，官員在上周末決定需要立刻行動。

牛頓市決定12月18日開始商業重啟緊縮，與波士頓的決定有關；市長福樂(Ruthanne Fuller)說，該市是波士頓區域的一部分，市民會到波士頓工作和娛樂。

部分城市在設置更多限制前，需得到當地衛生委員會批准；另有部分城鎮希望給予更多時間給受影響企業為臨時關閉做準備。尚莫維爾市長庫卡通（Joe Curtatone）是大波士頓地區約30個城市和城鎮領導人聯盟的共同主席。他預計到下周將有多達20個城鎮會加入區域商業重啟緊縮。

庫卡通說，目前措施很可能還不夠，但更嚴厲的限制，應該伴隨更多聯邦和州的援助措施，以減少更嚴厲關閉對經濟的影響。在尚莫維爾，他計畫提議該市再花費500萬元來幫助受疫情影響的小企業。

波士頓 電影院 麻州

上一則

伊州疫苗開打 5醫護率先接種

延伸閱讀

丹維爾首位華裔市議員 方大衛宣誓任職

丹維爾首位華裔市議員 方大衛宣誓任職
麻州確診新高 周末啟用伍斯特方艙醫院

麻州確診新高 周末啟用伍斯特方艙醫院
亞馬遜砸2340萬 在多若維爾建配送站

亞馬遜砸2340萬 在多若維爾建配送站
貼文罵白登支持者「無知、反美、反基督」引反彈 維州教授道歉辭職

貼文罵白登支持者「無知、反美、反基督」引反彈 維州教授道歉辭職
白登組閣 沃倫、偉殊被點名

白登組閣 沃倫、偉殊被點名

丹維爾首個華裔市議員 方大衛當選

丹維爾首個華裔市議員 方大衛當選

熱門新聞

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元

你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底