MIT確定新冠病毒關鍵蛋白分子結構

據麻省理工學院校報，該校化學教授洪美(Mei Hong，音譯)近日在「自然-結構與分子生物學」雜誌上發表在新冠病毒中發現「包膜蛋白E」(envelope protein E)蛋白質分子結構的論文，指出「包膜蛋白E」形成的陽離子選擇性通道，在病毒自我複製和刺激宿主細胞炎症反應能力中有關鍵作用。

洪美在研究報告中指出，如果研究人員能設計出阻斷這一通道的方法，或許能降低病毒的致病性，並干擾病毒的複製；研究人員測試了兩種阻斷通道的藥物結合位點，但這些藥物的結合強度很弱，不能有效抑制E蛋白。

她稱，此次研究結果或可協助藥物化學家設計另一種方式來以高結合力來阻斷這個通道。

洪美實驗室專門研究嵌入在細胞膜中的蛋白質結構；新冠疫情 爆發後，其團隊將重點集中在研究一種新冠病毒蛋白。她縮小對E蛋白的研究範圍，部分原因是與他們之前研究的一種名為M2質子通道的流感 病毒蛋白相似；這兩種病毒蛋白都是由幾束螺旋狀蛋白質組成的。

該團隊發現，E蛋白嵌入脂質雙層中部分，即跨膜結構域，組裝成一個五個螺旋束組；這些螺旋體在這個束內基本上保持不動，形成一個狹小通道，比流感病毒等效M2通道更窄。

他們還發現，新冠病毒的E蛋白看起來與流感病毒和HIV-1病毒的離子通道蛋白不同；流感病毒中，等效的M2蛋白流動性更強，而在HIV-1中，等效Vpu蛋白有更短的跨膜螺旋和更寬的孔；E蛋白的這些獨特結構特徵如何影響其在新冠病毒病毒生命周期中的功能，這是研究團隊今後未來研究的課題之一。