52.2%麻州人願盡快打疫苗 亞裔最積極

根據民調，波士頓亞裔願意盡快接種疫苗的比例最高；非裔意願最低。(記者唐嘉麗／攝影)

波士頓環球報和薩福克大學對麻州 500名居民進行民調 顯示，約52.2%麻州受訪者稱，如果獲資格，會盡快注射疫苗 ；而三分之一受訪者表示會等一段時間，觀察其他人注射後情況；另有12%受訪者表示不準備注射疫苗。不過，大部分受訪民眾對未來抱樂觀態度。

根據12月7日至10日所做的民調，71%亞裔受訪者願意盡快接種疫苗，比例最高；59%白人和32%西裔願意盡快打疫苗，而非裔僅有11%。

另外，近三分之一非裔居民和約四分之一西裔居民完全無意願接種新冠疫苗；結果與其他民調結果類同。

47.6%受訪者認為疫苗能結束新冠疫情，但45.2%認為不能。

認可麻州州長貝克處理疫情危機的方式的受訪者比例從6月同類民調顯示的82%下滑到72%，在女性、偏鄉地區居民和西裔受訪者中支持率下降最為明顯。57%受訪者認為目前未知貝克處理關閉經濟方面適當平衡，23%認為防疫限制過於寬鬆，約15%認為防疫太過嚴格。

58%受訪者認為麻州目前方向正確，29%認為不正確；6月時，71%認為正確，18%不正確。

農村居民、西裔和低收入家庭受訪者報告感受到經濟壓力者比夏天更多。而年輕人也是如此，在18歲至24歲受訪者中，近三分之二收入因疫情減少，高於6月民調的40%；對25歲至35歲者，超過一半收入受影響，6月時為38%。

約71%受訪民眾對未來持樂觀態度，89%受訪者預計一年內能恢復到疫情前那樣去見親友。

在感恩節假期，20.8%受訪者與同住者以外的人一起度過，67%只與同住者過節，11.8%獨自過節。對於12月的假日，28.2%受訪者計畫與同住者以外一起過節，61.4%與同住者，8%計畫獨自過節。