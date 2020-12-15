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抗疫見曙光！加州第1針 凱瑟護士接種疫苗

首批疫苗到麻州 開箱視頻驚心

記者劉晨懿之／波士頓報導
波士頓醫療中心收到首批1950劑輝瑞公司新冠疫苗。(取自波士頓醫療中心臉書)
波士頓醫療中心收到首批1950劑輝瑞公司新冠疫苗。(取自波士頓醫療中心臉書)

波士頓醫療中心(BMC)14日收到首批1950劑輝瑞公司新冠病毒疫苗，計畫16日早晨開始優先為與新冠患者頻繁接觸的員工接種；原本預計14日收到疫苗的華埠塔夫茨醫學中心預計推遲一日；麻州總醫院等波士頓其他大型醫療系統首批疫苗15日抵達。

波士頓醫療中心首盒新冠疫苗開箱視頻。（取自WBZ推特）

波士頓醫療中心藥房技術員William Senior開箱首盒疫苗的視頻在網上廣受關注，視頻中由於極凍狀態，保溫袋數度從手套滑落，最後一步疫苗盒子也較艱難才取出。網友形容為看過「最為緊張的開箱視頻」，呼籲改善運輸包裝。

據波士頓環球報，輝瑞公司疫苗必須保持-94℉；波士頓醫學中心已有一台超低溫冰櫃，最近一次用於輝瑞疫苗臨床試驗，最近還購買了第二個冰櫃。

波士頓醫療中心衛生系統首席藥學官推切爾（David Twitchell）說，首批疫苗14日早上由聯邦快遞送到醫院，全部裝在白色盒子裡，重約40磅。盒子中有個裝置，記錄整個運輸過程中是否保持超低溫。醫院將在安排打針前確認這一點。

BMC首批接種者包括頻繁接觸新冠病人的醫生、護士、呼吸治療師，以及飲食、運輸和環境服務等任何進入新冠病人病房者。

推切爾表示，醫院1萬2000名員工中大約有3000人符合首批接種資格，醫院預計下周將獲得額外劑量，以覆蓋3000人。符合資格者接種順序隨機決定，前300人已收到郵件通知。

該院計畫未來兩月內為所有與新冠患者接觸的6000名員工接種疫苗；由於目前暫不知道接種過疫苗者是否還能傳播病毒，完成兩次接種疫苗的員工也要繼續穿戴全套防護設備。

麻州第一批5萬9457劑輝瑞公司疫苗大部分將直接運到醫院或醫院系統。Mass General Brigham系統發言人稱，接收疫苗後會在旗下12家醫院間分配。麻州另一個主要的醫院系統Beth Israel Lahey Health預計未來一兩天內將收到疫苗，臨床醫生和工作人員可開始注射。位於伍斯特的麻州大學醫療中心稱，1950劑首批疫苗15日上午到達該院，前線醫護將從17日開始接種，直到疫苗用完，不計畫儲存疫苗。

疫苗 波士頓 麻州

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