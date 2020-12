首批疫苗到麻州 開箱視頻驚心

波士頓 醫療中心(BMC)14日收到首批1950劑輝瑞公司新冠病毒疫苗 ,計畫16日早晨開始優先為與新冠患者頻繁接觸的員工接種;原本預計14日收到疫苗的華埠塔夫茨醫學中心預計推遲一日;麻州 總醫院等波士頓其他大型醫療系統首批疫苗15日抵達。

VIDEO: The first round of COVID-19 vaccines for front line workers arrived at Boston Medical Center Monday morning https://t.co/c3WRm1puvA pic.twitter.com/XgiZcHygqx