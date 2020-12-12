麻州防疫再收緊雪上加霜 餐廳呼籲政府補助

麻州餐廳即將面臨新一輪限制，餐廳業者呼籲政府提供更多經濟援助。(記者劉晨懿之/攝影)

新冠肺炎疫情 以來，餐廳一直是受影響最大的行業之一；今春經濟關閉對不少餐廳帶來致命打擊，重啟後部分餐廳靠外賣和戶外用餐勉強支撐，但新英格蘭冬季來臨、一系列餐廳防疫 限制實施，以及往年節日季、年終和新年的餐飲活動因疫情消失，餐飲業者呼籲政府提供更多救濟，避免大範圍停業和失業。

麻州 州府12月13日實施新一輪防疫限制中，要求餐廳每桌人數限制從10人減少到6人；允許顧客就坐就可不戴口罩的規定改為除了在進食或飲水都必須戴口罩；同時設90分鐘用餐限制；鼓勵顧客僅與家庭成員一起用餐。

餐飲業者對此次限制並未禁止室內用餐鬆一口氣，但稱部分措施很難強制顧客遵守，且迫切呼籲政府加強限制同時提供經濟救濟。

據麻州餐館協會數據，自3月以來，麻州超過五分之一餐廳已經永久停業。

在租金昂貴的華埠，不少餐廳也苦苦掙扎，華商會會長陳文棟說，很多餐廳在虧本狀態經營，聯邦早前提供的補助和貸款有所幫助，否則不少餐廳早已關門。但餐廳業目前已無法支撐太久，急需政府能提供多方面協助，例如給房東減稅或凍結稅數月，從而讓房東有能力為租戶減租。

據波士頓環球報，曾為醫療工作者的Tres Gatos等多家餐廳東主多樂(David Doyle)說，儘管行業要做出犧牲，但願意盡可能保障公眾健康。但他覺得，如果多方面增加更多資金支持，餐飲業更容易接受這些限制。

劍橋市Craigie On Main餐廳東主Tony Maws說，行業迫切需要州府和聯邦的援助，讓在各類限制下餐廳能維持生存和支付員工工資；他說，「我們正在流血。」很多餐廳正面臨歇業，而政府沒有幫助恢復業務

Villa Mexico Café餐廳東主Bessie King接受25台電視採訪時稱，州長的新措施對餐廳業是又一次倒退；聽到州長在沒有增加任何經濟救援計畫情況下而加大限制，只是感到身心俱疲。

麻州餐館聯合會(Massachusetts Restaurants United)在一份聲明中說，餐飲業繼續被單獨挑出來限制，沒有任何數據支持或經濟援助；前往超市或五金店者應該知道，餐廳實際上能控制其環境和顧客。該聲明稱，「如果我們想遏制病毒，有一個答案：實際關閉一切經濟。」