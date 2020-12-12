華埠販毒活動頻繁 店面被丟針頭

疫情以來，華埠販毒吸毒活動增加，華埠商家擔憂恐影響公共安全。(陳文棟提供)

華埠 治安會和中華公所等組織本月例會都討論到，疫情 以來華埠販毒吸毒活動增加。華埠商家也擔憂這些違法活動不僅影響生意，更重要的是恐危及公共安全。

肥牛火鍋城東主王華林說，他近期到店都會發現附近有販毒或吸毒者，有些甚至早晨躺在其店門口，擋住出入口；他判斷這些人衣著昂貴並非遊民，華埠店家貼上禁闖入的牌子也沒用，風雨無阻前來華埠。他曾報警，警員驅趕數分鐘後又回來。

華商會主席陳文棟說，3月疫情爆發經濟封鎖後，毒品 活動開始在華埠越來越離譜，店鋪恢復營業後也未好轉，販毒用毒甚至在白天進行。華埠不少店面都曾在其門口發現針頭或毒品殘留。

王華林補充說，早前販毒交易通常在晚上，而下午3時左右，就能看到約20人左右在華埠公園聚集。

兩人說，毒品交易者還帶來其他的麻煩，從隨地丟垃圾和大小便，乃至爭執鬥毆；如近日曾因有賣毒分銷者自己將毒品私吞，販毒者將其打至出血，而三、四周前還曾出現午夜有人開槍。另外，隨地亂扔的針頭對社區小朋友安全也存隱患。兩人認為，如不改善恐給華埠帶來大問題。

華埠商家早前曾投訴，但因監控不足都缺乏證據。華商會早前曾在社區會議提出增加華埠監控攝像頭，以及暫時關閉毒品活動較集中的司徒麗英公園(Mary Soo Hoo Park)。陳文棟說，負責該公園的綠道公園保護組織近兩周會在董事會討論關閉提議；同時也在與警方聯絡確定華埠監控攝像頭位置。他還建議，將公園能移動的桌椅搬走，或可杜絕聚集和逗留，對防疫也有利。