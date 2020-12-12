員工感染謠言四起 華埠餐廳生意慘淡

受新冠疫情和感染謠言共同影響，華埠餐廳生意一落千丈，彷彿回到疫情初期的空城。(陳文棟提供)

華埠 餐廳業者感歎，「過去一、兩周特別黑暗，生意一落千丈。」起源是兩、三周前，華埠某家餐廳一名員工感染新冠病毒；隨後謠言四起，其他餐廳東主或員工感染的假消息通過社交媒體和口口相傳，如滾雪球般，波及範圍越來越廣。其中一位被傳感染的肥牛火鍋城東主王華林澄清，謠言不屬實，他本人和餐廳員工都未感染，且正常營業。

王華林說，華埠兩、三周前出現一例病例，頓時傳言四起，陸續出現不同版本的華埠餐廳老闆或員工感染謠言，本周有版本稱他本人感染至住院，但他實際很健康，每天到店內工作。樂嚐軒東主陳文棟的店員也受謠言波及。而兩家店都未出現感染。

王華林說，如果一家餐廳出現新冠病例，一定要報告公衛部門；如瞞報會被吊銷牌照。按照規定，衛生部門知曉後會立刻開展調查，要求關門至少兩周，進行消毒清潔，且要求每個店內員工都需檢測 。這些被謠傳出現感染的華埠餐廳，當前都正常營業，足見傳言是假的。

陳文棟說，謠言不可信，試想餐廳如有人感染，即便東主敢繼續開門，其他員工也不可能願意繼續到店上班。

他說，當前謠言十分過火，波及華埠幾乎每家餐廳，弄得人心惶惶，讓餐飲業生意大受打擊。

華埠從中國爆發新冠疫情 以來，受影響尤為嚴重。陳文棟說，華埠餐廳熬了幾個月，好不容易在感恩節前生意有點起色，至少周末還有吃早茶數十個客人；然而突然謠言襲來，沒人敢到華埠，連車都變少，華埠又彷彿回到疫情初期，傍晚開始就變空城；在過去的周末，生意慘淡到杯子僅用了數個。

肥牛火鍋城的生意也因謠言大減，工作日幾乎無客人。疫情加謠言，王華林說，餐廳生意減少八成。

兩人呼籲，希望民眾不要輕信謠言，根據事實明辨是非，不用恐慌，重拾信心回到華埠。