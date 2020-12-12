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宣誓就職才一周…新罕州眾議會議長染疫不治

記者唐嘉麗／綜合報導
2日宣誓就任的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇9日傳出因感疫驟逝死訊。(美聯社)
2日宣誓就任的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇9日傳出因感疫驟逝死訊。(美聯社)

新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)12月2日宣誓就職，9日傳出他驟逝消息；新罕州檢察長辦公室10日發聲明指出，經法醫檢定，71歲的辛奇死於新冠病毒引發的疾病。

曾在海軍服役的辛奇曾從事房產經紀、擔任新罕州房地產委員會主任，2008年當選眾議員後連任七屆，今年首次當選議長。

新罕州州長蘇努努稱辛奇為「親密朋友，和受人尊敬的公務員」，並下令全州降半旗為他致哀。

突來的辛奇死訊令人驚愕，許多哀悼祝禱聲中，也有對釀成悲劇的防疫質疑和憂慮，也有人指責許多新罕州共和黨議員在公共場合拒帶口罩、不保持距離，帶來危及生命的威脅。

新罕州眾議院少數黨領袖庫循(Renny Cushing)對波士頓環球報說，辛奇的同事無視公衛準則，已使州議會成為新冠病毒的傳播中心；他呼籲對辛奇案做追蹤調查和公布結果，以了解其他人暴露於病毒和染疫程度。

眾議員馬許(William Marsh)發信慰問辛奇家人，也指責一些共和黨同僚低估病毒風險，那些拒絕採取合理預防措施的同儕壓力是導致議長過世的原因。

新罕州共和黨核心小組曾於11月20日召開會議並有自助餐，很多與會者未戴口罩、無社交距離，會後至少有四名議員感染病毒。

據康克紀事報，眾議會兩名代表11月下旬參加新議員指導會議後，也在檢測中被驗出呈陽反應。目前尚不清楚辛奇在何處感染上病毒。

共和黨 眾議員 檢測

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