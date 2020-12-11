「假女兒」電話詐騙 麻州婦險被騙9000元
住在麻州荷里斯頓(Holliston)的V女士最近經歷一場恐怖騙局，雖然最終沒有上當受騙，但整個過程帶來很大的驚恐與創傷。
V女士告訴波士頓NBC電視台，上個月一天清晨手機響起，她聽到女兒的哀號聲說「媽媽，我在監獄裡！」。
在佛蒙特州上大學的女兒歇斯底里哭著說，自己出事了，現在監獄，沒有電話；她要母親打電話給一名律師，把她從監獄中救出來。她還說，自己被指控喝酒，但向母親保證「我沒喝酒」。
之後，她被告知律師的名字和電話，法院名稱、案件編號，以及指控罪名詳情；還說因為疫情關係，法院暫時關閉，過堂程序延期，但她可以繳9000元把女兒保釋出獄。
當時很慌張的V女士後來急忙打電話找到女兒的室友，得知女兒安全地在住處，才意識自己被騙了。
據聯邦調查局專員李文古德(Michael Livingood)，這類騙局每年造成數百萬元損失；這些騙局帶著緊迫感，而且很有說服力，有意誘逼受害者在能夠冷靜思考前，立即匯款。
過去，此類詐欺案較常針對年長者， 騙他們匯款為有麻煩的孫輩解困；但現在騙局已不分年齡、關係，針對所有人，目標集中在讓你中計匯款。
李文古德說，這類騙局不是孤立事件，而是犯罪集團所為；他們使用各種模仿聲音的高科技引人入局，招募年輕演員使騙局更為可信；騙徒甚至從公司網站、社交媒體等處挖掘個人信息，利用那些信息讓說法更有說服力。
FBI強烈建議民眾設置較高的社交媒體隱私設定，每三到六個月檢查一次設置(setting)，因為當網站更改其服務條款時，可以將使用者的安全設置回復到原始的預設選項(default)。此外，要始終注意與任何不請自來、尤其是涉及金錢的溝通交流；若受害者已經匯款，應立刻聯繫銀行，並向FBI報告：https://bit.ly/343l3cR。
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