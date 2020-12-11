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疫苗接種不會減慢病毒傳播 麻州公衛專家：防疫仍重要

記者唐嘉麗／波士頓報導
公衛專家說，疫苗不會減慢病毒傳播速度，防疫措施仍然重要。(美聯社)
公衛專家說，疫苗不會減慢病毒傳播速度，防疫措施仍然重要。(美聯社)

波士頓地區的公衛學者和流行病學專家10日表示，早期疫苗接種階段可能減輕醫院負擔，但不會減慢病毒的傳播速度，即使有疫苗，民眾仍不可輕忽病毒的傳染與擴散。

根據麻州州長貝克9日公布的新冠疫苗施打規畫，麻州近700居民中有半數要等幾個月後才能注射疫苗。貝克已經提出警告，即使明春有成千上萬麻州居民接種疫苗，新冠病毒仍將是巨大威脅。

波士頓環球報報導，波士頓學院全球公衛與公共利益計畫主任蘭崔根(Philip Landrigan)說，注射疫苗可使病毒鈍化，但不意味病例數會下降；若民眾覺得有疫苗即可放心參加聚會、放鬆防疫，病毒傳播可能加劇。

如果麻州按計畫未來數周內為最優先的醫療工作者、緊急服務人員和養老院院民和工作者注射第一批疫苗，並按計畫為第二階段的65歲以上老人、老師、食品雜貨工員等民眾接種疫苗，這兩批約250萬居民約占麻州人口的36%，而麻州目前只有足夠為110萬人提供的兩劑疫苗；是否能如期於明年春天為其餘三分之二、約440萬人口施打疫苗，還要取決於疫苗的供應和效力。

公衛專家說，在絕大多數民眾都接種疫苗之前，病毒仍將是威脅。只有大多數人對這種病毒具有免疫力，被感染者很少與非免疫者接觸，並且無法找到新宿主時，病毒才會滅亡，才發生群體免疫。 像極具感染性的麻疹(Measles)病毒，在約95％的人免疫後才減慢傳播速度。

目前尚不清楚新冠疫苗確切的群體免疫值，但流行病學家估計應介於60％到75％之間。

蘭崔根說，如果未接種疫苗的人放鬆戴口罩、保持距離等公衛措施，則即民眾正在接種疫苗，新冠病毒也可能繼續以驚人速度傳播，死亡和住院人數不會停止。

哈佛大學傳染病學專家韓莫(David Hamer)說， 現在還不知道現有疫苗是否能防止病毒傳播，如果疫苗能預防所有感染，將有助於疾病消失和恢復正常；但疫苗有助預防疾病而非感染，注射疫苗而不會出現病症者仍可能被感染和傳散病毒，病毒傳擴仍會是個問題。

哈佛大學流行病學教授米娜(Michael Mina)提醒，即使有疫苗，各界仍將重視為未來緩解策略投入資源，繼續強調和改進公衛措施十分重要。

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