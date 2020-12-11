MBTA削減服務 推遲到明年

MBTA總經理稱，部分削減服務的決定推遲到明年投票。（記者唐嘉麗/攝影）

由於眾多乘客和政府官員對MBTA公告的削減服務計畫表達強烈反對，麻州公共交通署(MBTA)總經理波塔克（Steve Poftak）近日表示，董事會對部分縮減服務的投票將推遲到明年。

據波士頓 環球報，面對疫情 期間乘客量和票價收入大減所導致的預算危機，MBTA一直考慮系列削減措施，涉及各類公告交通，包括減少大多數通勤火車、地鐵和公共汽車頻率和每日提前結束服務，取消周末通勤鐵路服務和輪渡系統。

波士頓市長偉殊本周抨擊MBTA削減計畫傷害勞工 乘客、打擊乘坐積極性，而且會減緩復甦，造成日後更大的問題，他並呼籲州府解決這一問題。

大波士頓商會近日也呼籲MBTA推遲削減服務的決定，直到有更明確的「疫情進程及其對該機構的未來的影響」。

波塔克之前曾表示，必須迅速批准削減方案，以便按時實施；但他本周表示，「時間跨度較長 」的削減服務決定可能會推遲到冬末或明年春季。

據勞工組織新近發布的報告估計，MBTA服務削減將導致約800人被裁員，包括MBTA和運營通勤火車和渡輪承包商員工，以及停車和客戶服務職位；MBTA表示，這些數字被誇大，也未考慮退休或自願離職因素。MBTA發言人表示，該機構正在與勞工團體合作，最大限度減少對員工的影響。