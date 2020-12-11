我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

拜登、賀錦麗 獲選時代雜誌年度風雲人物

MBTA削減服務 推遲到明年

記者劉晨懿之／波士頓報導
MBTA總經理稱，部分削減服務的決定推遲到明年投票。（記者唐嘉麗/攝影）
MBTA總經理稱，部分削減服務的決定推遲到明年投票。（記者唐嘉麗/攝影）

由於眾多乘客和政府官員對MBTA公告的削減服務計畫表達強烈反對，麻州公共交通署(MBTA)總經理波塔克（Steve Poftak）近日表示，董事會對部分縮減服務的投票將推遲到明年。

波士頓環球報，面對疫情期間乘客量和票價收入大減所導致的預算危機，MBTA一直考慮系列削減措施，涉及各類公告交通，包括減少大多數通勤火車、地鐵和公共汽車頻率和每日提前結束服務，取消周末通勤鐵路服務和輪渡系統。

波士頓市長偉殊本周抨擊MBTA削減計畫傷害勞工乘客、打擊乘坐積極性，而且會減緩復甦，造成日後更大的問題，他並呼籲州府解決這一問題。

大波士頓商會近日也呼籲MBTA推遲削減服務的決定，直到有更明確的「疫情進程及其對該機構的未來的影響」。

波塔克之前曾表示，必須迅速批准削減方案，以便按時實施；但他本周表示，「時間跨度較長 」的削減服務決定可能會推遲到冬末或明年春季。

據勞工組織新近發布的報告估計，MBTA服務削減將導致約800人被裁員，包括MBTA和運營通勤火車和渡輪承包商員工，以及停車和客戶服務職位；MBTA表示，這些數字被誇大，也未考慮退休或自願離職因素。MBTA發言人表示，該機構正在與勞工團體合作，最大限度減少對員工的影響。

勞工 波士頓 疫情

上一則

疫情衝擊 伊州大學註冊數減7%

下一則

民調：75%維州人憂子女疫期學習落後

延伸閱讀

麻州確診新高 周末啟用伍斯特方艙醫院

麻州確診新高 周末啟用伍斯特方艙醫院
感恩節 波士頓市長籲只和直系家人共度

感恩節 波士頓市長籲只和直系家人共度
白登組閣 沃倫、偉殊被點名

白登組閣 沃倫、偉殊被點名

波士頓市長 鼓勵全民新冠檢測

波士頓市長 鼓勵全民新冠檢測
波士頓市鼓勵全民接受新冠檢測

波士頓市鼓勵全民接受新冠檢測
嘲笑華人名字忘關麥 波士頓校委會主席辭職

嘲笑華人名字忘關麥 波士頓校委會主席辭職

熱門新聞

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）

服務生收小費2千 空歡喜一場

2020-12-02 23:48
圖為哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)急診室入口。Getty Images

涉盜實驗室樣本向海關官員撒謊 中國研究員鄭灶松認罪

2020-12-04 13:04
艾立吉涉嫌殺害妻子紀夢奇。 （本報檔案照片）

紀夢奇命案 警方找無遺骸 兇嫌反控妻子已回中國見網友

2020-12-09 12:28
因新冠疫情影響，維州理工加利永醫學院今年申請人數比去年增加48%，增幅創新高。（維州理工醫學院官網）

「佛奇效應」10月全美醫學院申請量上升

2020-12-04 18:10
芝加哥警局公布日前暴力劫車案兇嫌的作案畫面。(芝加哥警局)

劫車橫行！掏槍自衛遭搶匪槍殺 芝警公布影片尋兇手

2020-12-08 14:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠