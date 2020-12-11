世報12/19「五力全開」 林宥嘉、彭佳慧等人線上開唱

世界日報主辦、麥當勞獨家贊助播出的「五力全開 Our Hope線上演唱會」12月19日(周六)晚9時開唱。

由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助播出的「五力全開 Our Hope線上演唱會」將於12月19日(周六)美東時間晚上9點一起線上同樂，看五位華人巨星線上唱出新希望。

今年獨家專場的美國 華人演唱會重金邀請華語歌壇巨星周興哲、林宥嘉、彭佳慧，以及YouTube 歌手陳以桐(Jason Chen)、蔡恩雨(Pricilla Abby)開嗓獻唱。

周興哲是台灣 最佳人氣的創作型歌手；林宥嘉除了有迷幻歌喉讓人陶醉，多次入圍台灣金曲獎最佳國語男歌手獎；彭佳慧於2016年奪下第27屆台灣金曲獎最佳國語女歌手獎，也參加中國「我是歌手」節目，擁有高人氣；Jason Chen陳以桐是紅遍美國大街小巷的YouTube歌手；蔡恩雨是全亞洲耳熟能詳的馬來西亞電音歌手，也在YouTube演唱後一舉成名。五位人氣歌手將在線上演唱會唱出希望。

眾位歌手另大方承諾，只要上活動網站(網站於文章下方)，並提前登記即有機會獲得明星簽名周邊商品；周興哲大方送出親筆簽名T恤；林宥嘉將送出簽名小物；彭佳慧及兩位YouTube歌手Jason Chen、蔡恩雨，將提供他們親筆簽名的麥當勞T恤。

12月19日晚間9時線上演唱會網路連結： ourhope.worldjournal.com/。