紀念家暴受害者蔡申 勒星頓鎮林肯公園設紀念椅

勒星頓鎮將在林肯公園設置家暴受害者蔡申紀念椅。圖為去年鎮上為她舉辦的公開追悼會。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州勒星頓鎮( Lexington)政府近日批准在林肯公園(Lincoln Park)內安置一張石椅，紀念該鎮華裔家暴 受害蔡申，紀念椅落成典禮將於12月19日舉行。

來自中國的蔡申去年5月30日死於家暴事件；據友人，她生前加入大波士頓地區華人 聖經教會，2017年12月受禮為基督徒；積極參與該鎮華人協會(CAAL)募捐和活動，也是鎮上排球隊員，定期訓練和比賽，活躍、開朗和友愛。有些朋友雖然她在婚姻中面對很多挑戰，但沒有料到她會家暴傷害致死。

蔡申之死震驚平靜的勒星頓鎮，她的朋友和教友發起和成立「紀念蔡申委員會」，提出設置以她為名的紀念椅以為外遠懷念、具體深切表達支持和諧家庭關係、關注精神健康和有效交流，並譴責和反對家庭暴力。

蔡申友人程中珊說，紀念蔡申委員會在今年5月蔡申過世一周年發起籌款倡議，獲得許多機構組織和個人支持，短短一周就收到95人捐款，共籌集2395元；鎮公所和林肯公園批准倡議，並就安置地點和紀念椅材料提供指導性建議；因需改設石椅，預算增多， 現還需再籌募數百元捐款。

蔡申生前住在離林肯公園不遠處，林肯公園是她生前最愛去的地方；蔡申紀念石椅將安置於林肯公園中的Teresa & Robert Lee 健身 步道旁，面對不遠處的運動場和花崗石森林(Granite Forest)。

她說，蔡申原本要在12月18日慶祝51歲生日，選在12月19日舉辦紀念椅落成典禮，是哀悼早逝的生命，並謹記遠離家暴、愛在人間的警示。