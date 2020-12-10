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麻州連鎖超市退休金訴訟 1750萬和解

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州連鎖超市Market Basket 同意支付1750萬元和解有關退休計畫的員工集體訴訟。(截自谷歌地圖)
麻州連鎖超市Market Basket 同意支付1750萬元和解有關退休計畫的員工集體訴訟。(截自谷歌地圖)

波士頓商業報報導，總部位於麻州Tewksbury鎮的連鎖超市 Market Basket 公司近日同意支付1750萬元和解因員工退休計畫管理不當而被集體訴訟的官司案。

該超市一名前員工杜梅(Paul Toomey)去年代表員工集體訴訟，指MB公司採用「極其不成功」的投資策略，造成參加公司退休保險計畫的員工財務損失。

MB連鎖超市是麻州雇員最多的十大企業之一，公司將利潤存入一個基金，作為員工退休儲蓄計畫；工人退休或離職時，可以一次性或分期領取部分資金；根據該公司財務報告，截至2019年底，該基金總資產為8.61億元。

訴訟稱，該公司不論員工年齡，採用「一刀切」(one-size-for-all)的方法，將員工退休計畫中70％的資產存入固定收入帳戶；有段時間，三分之二的退休計畫資產全放在現金上，賺取利率不到0.05%的利息。

該公司辯護稱這些指控「毫無根據」，指該公司退休基金在過去幾十年中的平均年回報率超過6％；但MB公司要求法院撤銷訴訟的申請今年4月遭聯邦地方法院拒絕；近日法官批准初步和解協議，訂明年4月召開和解會議。

根據和解協議草案，這筆1750萬元的和解金扣除律師費和其他雜費後，將發給2013年7月至2020年11月參加公司退休計畫的約1.86萬名員工。

MB公司執行長表示，大部分和解金將由公司的保險公司支付。公司已同意改變退休計畫的管理方式，未來放在現金或現金等價帳戶的產不會超過10%，並把年度回報率調高100個基點(即1%)。

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