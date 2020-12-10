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麻州新冠疫苗 月中發送醫院 大眾預計4月開打

記者劉晨懿之／波士頓報導
麻州新冠疫苗分配草案，年長、重病、醫護人員優先。(美聯社)
麻州新冠疫苗分配草案，年長、重病、醫護人員優先。(美聯社)

麻州州長貝克及公衛團隊9日公布新冠疫苗發放規畫，第一階段30萬劑Moderna和輝瑞公司生產疫苗預計12月底交付，優先醫護、前線救援和長期護理機構；第二階段從明年2月至4月，優先高危人群、耆老和必要行業工作者；第三階段4月起開發給公眾。所有注射免費，疫苗將間隔3-4周注射兩劑，需要數周才生效。州長提醒，民眾需繼續防疫。

如疫苗獲FDA批准，麻州首批5萬9475劑輝瑞公司生產疫苗預計12月15日左右開始第一輪分配和發放，直接送到8個郡的21家醫院和公衛署免疫實驗室，再分配到74家醫院，供一線醫務人員接種。

其後四萬劑將按聯邦藥房計畫為長期護理機構院民和工作人員接種；州府計畫明年3月底前向重點人群分發200多萬劑疫苗。

第一批優先者依次為，從事直接和面對面新冠肺炎護理的臨床和非臨床醫護人員，長期護理機構、養老院和輔助生活機構院民及工作者，警察、消防和緊急醫療服務人員，收容所和懲教院等集體照料環境者，家庭保健人員，和從事非新冠肺炎護理的醫護。

第二階段依次優先，有兩個及以上併發症及新冠併發症高風險人群，早教、K-12教育、公共交通、超市、公共事業、食品、農業、環衛和公共衛生等工作者，65歲以上成人，以及有一種併發症者。

麻州暫定4月開放給公眾；公衛官員呼籲所有符合醫療條件者都接種，且發放疫苗和宣傳疫苗安全將優先少數族裔。

貝克說，疫苗代表隧道盡頭的光亮，但距離社區安全還需幾個月時間，需要繼續努力阻止病毒傳播。

對於何時能恢復正常生活，麻州疫苗諮詢小組主席比丁格(Paul Biddinger)說，涉及影響因素眾多，理論上六成以上人免疫才能達到所謂的群體免疫，鼓勵所有符合健康條件者都接種疫苗；他說，若疫苗都獲得緊急使用授權且正常批量生產，預計六至九個月，全國疫苗注射情況會帶來一番新景象。

他說，接種者可能有的副作用包括相對溫和的疲勞、肌肉酸痛、頭痛，少數人可能發燒，一般不到24小時會消失；第二針會比第一針反應小。查詢可上網www.mass.gov/COVIDvaccine。

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