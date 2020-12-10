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家得寶顧客資料被駭 「1750萬和解金」麻州獲賠52.5萬

記者唐嘉麗／波士頓報導
Home Depot因2014年客戶付帳資料被駭近日與45州達成賠償1750萬元的協議，其中麻州獲得52.5萬元。(截自谷歌地圖)
Home Depot因2014年客戶付帳資料被駭近日與45州達成賠償1750萬元的協議，其中麻州獲得52.5萬元。(截自谷歌地圖)

麻州檢察長希莉近日宣布，2014年家得寶公司(Home Depot)客戶支付卡資料被駭事件近日達成和解協議，家得寶公司同意支付1750萬元和解金，其中麻州獲得52.5萬元。

顧客資料被竊事件發生在2014年4月10日至9月13日之間，駭客以惡意軟件侵入家得寶美國各地商店的自助結帳系統；該公司在全美45州及華府特區約4000萬消費者的信用卡信息被駭。

家得寶公司被全美45州和華府特區檢察長聯手控告，同意支付1750萬元賠贘金和解，並同意實施和維護數據安全措施，加強信息安全計畫、保護消費者個人信息。

具體來說，該公司將聘請首席信息安全官，向主管和董事會報告有關該連鎖店的安全狀況和風險；為實施公司信息安全計畫提供充份的資源；為所有有權上公司網站和負責美國消費者個人信息的員工提供適當的安全意識和隱私培訓；以日誌記錄和監視、上網控制、密碼管理、多重身份驗證、防火牆、加密、風險評估、滲透測試、入侵檢測，採用特定安全保護措施管理供應商帳戶等。

麻州共有45家家得寶連鎖店，檢察長希莉說，零售商必須採取有意義步驟保護消費者信用卡和借記卡信息，防止在購物時被盜；這項和解協議確保家得寶遵守麻州數據安全法，要求該公司採取保護消費者信息免遭洩露和非法使用。

她說，檢察長辦公室新設數據隱私和安全部門(Data Privacy & Security Division)，旨在保護消費者及家人免受數字經濟中對數據隱私和安全性的威脅；麻州民眾可過電話：617-727-8400 或網路：https://bit.ly/37NlGZ2 舉檢或投訴相關違規。

麻州 華府特區 隱私

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