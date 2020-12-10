麻州多位市鎮首長 願帶頭接種新冠疫苗

麻州 州府9日公開新冠肺炎疫苗 分配細節，但西新英格蘭大學最新民調顯示，近四成受訪者當前不願接種。波士頓 市議員吳弭及多位麻州城鎮級官員表示願意注射疫苗，且鼓勵民眾接種；另有少數裔官員呼籲重視公平分配和建立疫苗信任感。

據WGBH電視台，波士頓市議員吳弭說，與年邁母親、年幼孩子等多代人一起生活是她想接種的原因之一，她希望孩子們能回到學校和外出活動，盡快接種並分享經驗保障家庭和社區安全十分重要。

熱點地區Brockton市長薩利文(Robert F. Sullivan)會出於謹慎和保護家人而注射疫苗。他說，每天工作最悲哀的是收到死亡和感染人數報告。理解有民眾仍擔憂，但會多文化多語言公告疫苗信息。

塞冷(Salem)市長Kim Driscoll和尚莫維爾(Somerville)市長Joseph Curtatone都表示不但願意接種，而且會在社交媒體上分享自己接種疫苗照片。

一份全國民調顯示，非裔接種意願低於其他族裔。波士頓非裔市議會主席珍妮(Kim Janey)和市議員坎貝爾（Andrea Campbell）都表示在考慮是否接種，且呼籲政府解決疫苗信任和公平分配問題。

珍妮希望獲得更多參與疫苗測試的少數裔者的數據。她表示，政府和醫療機構增強公眾信心第一步是承認歷史上醫療種族主義。

坎貝爾呼籲市議會召開聽證會解決疫苗分配和不信任問題。她對疫苗存擔憂，等待更多數據再決定是否接種。

傅萊明罕市長Yvonne Spicer也表示，將等待聽取受人尊敬的醫療官員的意見，再決定是否接種疫苗。