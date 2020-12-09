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波士頓華埠電子廣告牌 撤銷申請

記者劉晨懿之／波士頓報導
華埠廣告牌提案撤銷波士頓分區上訴委員會申請。圖為模擬圖。（圖片由Media Vision提供）
華埠廣告牌提案撤銷波士頓分區上訴委員會申請。圖為模擬圖。（圖片由Media Vision提供）

擬在華埠必珠街(Beach Street)31-37號設電子廣告牌的項目代表方，8日在波士頓分區上訴委員會(ZBA)公開會議上撤銷提案申請。該項目早前已多次推遲ZBA公聽會，委員們按照程序投票對此提案不設限制否決。

此廣告牌項目提出一年多來，在華埠及周邊地區廣受關注，眾多組織、居民和市議員都曾參與社區或市府公聽會，或向ZBA致信表達支持或反對意見。

代表華埠的波士頓市議員費連和附近第八區市議員波克(Kenzie Bok)，上周聯名致信給ZBA主席，表達對此廣告牌提案的強烈反對。

兩人在信中說，擔憂該提案對生活質量和安全影響，華埠社區廣泛反對；部分市中心社區組織和居民也表達不支持。

信中列出兩位議員反對理由包括，這個15尺x25尺大、會發亮的電子廣告牌在多個大型居民住宅樓附近，擬設在一個沒有交通燈的十字路口，存在會讓駕駛員分心而危及行人的可能；華埠居民還提出該廣告牌和華埠風格不搭。

信中直指「實際上，這個提案對華埠居民沒有實際益處」；該提案方已三次要求ZBA推遲公聽會，期間沒有做出回應反對者的改變。

Media Vision公司代表早前曾回應反對者質疑稱，該廣告牌亮度不構成影響，無證據支持駕駛分心說法，宣傳內容不涉賭博等不良內容。另早前有支持者表達，廣告牌夜間可照亮原較暗的路口，且項目方承諾提供社區福利。

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