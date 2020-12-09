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涉哈佛招生賄賂被訴 華生父否認控罪

記者劉晨懿之／波士頓報導

聯邦大陪審團7日起訴哈佛大學兩名華生的父親趙捷（Jie "Jack" Zhao）和該校前擊劍教練布蘭登(Peter Brand)，涉嫌參與金額達150萬元招生賄賂以確保這兩名學生進入哈佛且獲得知名擊劍隊名額。趙捷七日下午在馬里蘭上庭否認控罪，下次上庭時間定於1月21日；布蘭登將於12月10日上庭。兩人上月被捕後都獲保釋。

聯邦檢察官萊林（Andrew E. Lelling）辦公室聲明稱，起訴書指控67歲、來自麻州劍橋市的前哈佛擊劍教練布蘭登和61歲、來自馬里蘭州Potomac市的電信大亨趙捷，各犯一項聯邦級別項目賄賂和共謀罪。

據波士頓環球報，布蘭登和趙捷上月分別被捕後，兩人律師都稱當事人是無辜的。布蘭登律師稱，這位前教練「未做錯任何事」，並期待在法庭上能真相大白。趙捷律師早前表示，趙捷兩個兒子是高中學術明星且具有擊劍國際競爭能力，憑自己實力獲哈佛大學錄取。

根據12月7日波士頓聯邦法庭的刑事起訴書，檢方指控趙捷以高價購買布蘭登位於麻州Needham的房子，出錢裝修布蘭登的新公寓，支付其汽車貸款和水電費，並通過非營利性基金會向布蘭登支付其他款項；而作為交換，布蘭登承諾提供學校擊劍隊名額，並招募趙捷兩個兒子分別於2014年和2017年進入哈佛。

此次起訴意味哈佛大學教職員工首次刑事涉及全國眾多高校的招生醜聞中。

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