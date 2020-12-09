波士頓下周28校重開 1700學生可返校

下周將重新開放28所學校，允許1700多名高需求學生重返教室。圖為10月高需求學生返校。(波士頓市長辦公室提供)

波士頓公校 (BPS)官員7日證實，下周將重新開放28所學校，允許1700多名高需求學生重返教室接受面授課程。

據波士頓環球報，BPS現有5.1萬名註冊學生中，目前只有不足200人在四所學校上面授課程；BPS發言人稱，12月14日被邀請返校的學生包括情況嚴重和複雜的殘障學生，以及正規教育被中斷的移民學生。

波士頓公校重開28校計畫已獲得公衛局批准。

BPS校監卡西利亞斯(Brenda Cassellius)在給學區教職員工的信中說，孩子只有一個童年，沒有重來的機會；弱勢學生長時間沒有面授或遠程學習的機會，將嚴重威脅學習成果和最終影響生活質量。

卡西利亞斯在信中提到，有更多學生需要面授機會，加強學校安全措施、擴大新冠檢測 的學區正制定計畫讓他們2021年能返校；她說，BPS已經為教學樓提供空氣淨化器、升級空氣過濾器、測試所有通風設備，以及確保教職員工能獲得每周一次免費檢測，提供防護設備，嚴格實施社交距離要求等。

波士頓教師工會主席唐佳宇(Jessica Tang)說，自春季以來，工會一直呼籲高需求學生返校，但須精心計畫，確保強有力的安全措施和紥實的教學，因此對下周重開計畫感到擔憂；該工會近日將就此議題進行討論。

自3月疫情爆發學校首次關閉後，大部分波士頓學生都遠程學習；BPS原設計今秋學期逐步返校的混合模式，但10月首批約2600名高需求學生返校數周後，全市陽性率超過4%而使學校再度關閉。