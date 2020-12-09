我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

波士頓下周28校重開 1700學生可返校

記者劉晨懿之／波士頓報導
下周將重新開放28所學校，允許1700多名高需求學生重返教室。圖為10月高需求學生返校。(波士頓市長辦公室提供)
下周將重新開放28所學校，允許1700多名高需求學生重返教室。圖為10月高需求學生返校。(波士頓市長辦公室提供)

波士頓公校(BPS)官員7日證實，下周將重新開放28所學校，允許1700多名高需求學生重返教室接受面授課程。

據波士頓環球報，BPS現有5.1萬名註冊學生中，目前只有不足200人在四所學校上面授課程；BPS發言人稱，12月14日被邀請返校的學生包括情況嚴重和複雜的殘障學生，以及正規教育被中斷的移民學生。

波士頓公校重開28校計畫已獲得公衛局批准。

BPS校監卡西利亞斯(Brenda Cassellius)在給學區教職員工的信中說，孩子只有一個童年，沒有重來的機會；弱勢學生長時間沒有面授或遠程學習的機會，將嚴重威脅學習成果和最終影響生活質量。

卡西利亞斯在信中提到，有更多學生需要面授機會，加強學校安全措施、擴大新冠檢測的學區正制定計畫讓他們2021年能返校；她說，BPS已經為教學樓提供空氣淨化器、升級空氣過濾器、測試所有通風設備，以及確保教職員工能獲得每周一次免費檢測，提供防護設備，嚴格實施社交距離要求等。

波士頓教師工會主席唐佳宇(Jessica Tang)說，自春季以來，工會一直呼籲高需求學生返校，但須精心計畫，確保強有力的安全措施和紥實的教學，因此對下周重開計畫感到擔憂；該工會近日將就此議題進行討論。

自3月疫情爆發學校首次關閉後，大部分波士頓學生都遠程學習；BPS原設計今秋學期逐步返校的混合模式，但10月首批約2600名高需求學生返校數周後，全市陽性率超過4%而使學校再度關閉。

波士頓 檢測 公校

上一則

新澤西理工學院華裔團隊 獲愛迪生專利獎

下一則

北卡亞許郡 全美最大聖誕樹生產地

延伸閱讀

區域聯合防疫 麻州地方政府歧見多

區域聯合防疫 麻州地方政府歧見多

疫情惡化 劍橋、傅萊明罕2學區改全網課

疫情惡化 劍橋、傅萊明罕2學區改全網課
網課逾半年 多數學生尚適應

網課逾半年 多數學生尚適應
宅家學習 家長憂缺乏社交活動

宅家學習 家長憂缺乏社交活動
波士頓台灣影展 連2周播電影、座談

波士頓台灣影展 連2周播電影、座談
波士頓明年房價估漲5.7% 新冠疫苗成關鍵

波士頓明年房價估漲5.7% 新冠疫苗成關鍵

熱門新聞

上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）

服務生收小費2千 空歡喜一場

2020-12-02 23:48
圖為哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)急診室入口。Getty Images

涉盜實驗室樣本向海關官員撒謊 中國研究員鄭灶松認罪

2020-12-04 13:04
因新冠疫情影響，維州理工加利永醫學院今年申請人數比去年增加48%，增幅創新高。（維州理工醫學院官網）

「佛奇效應」10月全美醫學院申請量上升

2020-12-04 18:10
被害女網紅生前照片。（死者母親Stacey Clark Robinault臉書）

社群女網紅 遭棄屍公路荒草中

2020-12-01 02:38
明州漁獵協會會長白傑克提醒獵友，打獵時務必依法穿上醒目顏色衣物。(明州漁獵協會)

獵鹿悲劇！明州男子被誤認為獵物慘遭一槍打死

2020-12-02 10:18
俄州沙稜姆區域醫療中心(Salem Regional Medical Center)醫護人員拍攝短片響應州長口罩令。(州長臉書截圖)

自由最大！口罩令助長恐懼 俄州議員彈劾州長

2020-12-02 11:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點