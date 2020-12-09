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空病床給染疫者 麻州11日起限制擇期手術

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州州長貝克宣布本周五起各醫院將限制擇期手術，讓出病床給新冠患者。(美聯社)
麻州州長貝克宣布本周五起各醫院將限制擇期手術，讓出病床給新冠患者。(美聯社)

為了因應嚴峻的疫情形勢，麻州州長貝克8日表示，自本周五(11日)起，麻州各醫院將限制可以擇期進行的非緊急性手術，為湧入的新冠病患騰出住院病床。

麻州新冠疫情不斷惡化，波士頓環球報報導，相較於一個月前，麻州11月7日的七天平均住院數為510人，12月7日已增至1500多名，其中重症病患有302人。

今年3月疫情嚴重時，麻州各醫院曾取消擇期手術(elective surgery)，有些大醫院減少30%至50%；當時，醫生還推遲一些狀況穩定的低風險癌症手術和心臟搭橋手術。

麻州公衛署長蘇德絲說，與今春全面停止不同的是，此次限制範圍較小，重點是在空出病床；因此，民眾仍然可看門診、做門診手術、照乳房X光等。

麻州政府在伍斯特市DCU中心所設的方艙醫院，上周末再次啟用，6日住進五名新冠病患；該院人員說，現有240張病床的設施，開放後第一周可接受多達25名病患，日後能提高接納數量。

貝克7日還宣布，在麻州多個地點設置免費檢測站，並在多個站點加強處理數量和能力；未來數周內，麻州西部的 Hampshire、富蘭克林、Berkshire郡，及鱈魚角的 Barnstable郡等地都將加設檢測站；麻州東部的新貝德福德(New Bedford)、傅萊明罕(Framingham)和林恩(Lynn)等三地檢測站將擴大為檢測區，每天可為1000人提供檢測；這些開車做檢測的服務會在12月底前開放服務。

麻州 檢測 疫情

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