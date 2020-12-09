疫情惡化 麻州州長令經濟重啟倒退

麻州州長貝克宣布，從12月13日起，全州經濟重啟步驟倒退到第三階段第一步，同時大部分行業容量限制從50%降至40%。(記者劉晨懿之／攝影)

由於感恩節後新冠肺炎新增病例和住院人數都增加，麻州州長貝克8日宣布，從12月13日(周日)起，全州經濟重啟步驟倒退到第三階段第一步，大部分行業容量限制從50%降至40%。

新措施要求健身 房、圖書館、博物館、零售店、辦公室、高爾夫球場、駕駛和飛行學校、禮拜場所和電影院 等行業容量降至40%；電影院每個放映廳不超過50人；健身房使用者必須隨時戴口罩；此容量限制不適用於目前沒有限制的行業，如餐館、實驗室和密切接觸個人服務等。

所有戶外聚會最大規模從100人減少到50人，在戶外舉辦超過25人聚會需通知當地衛生局。

餐廳用餐變化包括除了吃飯和喝水時，其他時間都必須戴口罩；每桌不超過六人，鼓勵顧客只與同一家庭成員用餐，並新增90分鐘用餐時間限制，餐廳不允許音樂表演。提供食物的社交俱樂部也需遵守上述規定，購物中心的美食廣場需關閉。

辦公室人員除了在單獨工作空間外，必須戴口罩；鼓勵雇主關閉或限制使用休息室，且鼓勵雇主在可能情況下允許員工遠程工作。

另外還將關閉某些屬於第二階段的企業，包括部分室內表演場所和高接觸性室內娛樂設施；室外劇場和演出場所限制25%容量，且不超過50人。

貝克說，經濟重啟倒退的新措施旨在防止病毒進一步傳播，特別是在室內環境；建立更強的口罩令、保持社交距離 和避免與非同住者過長時間相處的遵守度；同時也減少人員流動性。

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