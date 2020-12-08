我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

華埠公園出現毒品 華商會建議臨時關閉

記者劉晨懿之／波士頓報導
綠道公園保護組織在華埠司徒麗英公園貼告示牌，提醒夜間關閉禁止闖入。(截圖自治安會議資料)
綠道公園保護組織在華埠司徒麗英公園貼告示牌，提醒夜間關閉禁止闖入。(截圖自治安會議資料)

波士頓警局A-1分局警長Steve Moy日前在華埠治安會議中，談及華埠司徒麗英公園(Mary Soo Hoo Park)毒品交易隱憂，華商會建議臨時關閉該公園，負責該公園的綠道公園保護組織(Rose Kennedy Greenway Conservancy)代表稱，此舉前所未有，須進一步商討。

據警方報告說，上月警方在華埠共逮捕19名與毒品或販毒相關者，很多是慣犯，其中部分是因疫情而被提早釋放。

Steve Moy說，該分局緝毒組成員通過監控發現多個毒品交易，到現場探查發現海洛因使用痕跡。另外，為保安全，緝毒警員通常不會現場逮捕，而是跟隨販毒者幾個街區後逮捕。

他說，華埠社區組織有增加監控的提議，該分局已出資購買一個監控攝像頭，計畫安在司徒麗英公園背後，當前正尋找電力來源。

華商會代表提問能否臨時關閉司徒麗英公園，讓毒犯轉移地方離開華埠；Steve Moy稱，如果該公園在今冬短時關閉一個月左右，或許可讓警方利用禁止闖入等理由調查販毒者。

綠道公園保護組織執行主任布拉肯波利（Jesse Brackenbury）說，關閉公共公園是該組織從未採取過的措施；公園關閉須通過綠道公園保護組織的董事會投票，還須詢問麻州交通署的意見。關閉公共公園須按步驟謹慎處理。

他說，近日該組織已在司徒麗英公園張貼了三個公告牌，提醒該公園在晚上11時至次日7時關閉，禁止闖入。

Steve Moy補充說，如果該公園要關閉應盡早進行，避免可能會出現的衝突事件而造成人員受傷。

華埠 毒品 麻州

上一則

ILF暑期公共事務實習開放報名 1.22截止

下一則

費城→普魯斯王輕軌線 預算增至20億

延伸閱讀

為華埠奔跑！華青籌款 周日挑戰12小時馬拉松

為華埠奔跑！華青籌款 周日挑戰12小時馬拉松
疫情下的聖誕禮 華埠12優秀學子獲贈iPad

疫情下的聖誕禮 華埠12優秀學子獲贈iPad
舊金山一日兩起小火警 近華埠的北岸區無人受傷

舊金山一日兩起小火警 近華埠的北岸區無人受傷
金山周日起實施新居家令 禁止戶外用餐 重擊華埠餐飲業

金山周日起實施新居家令 禁止戶外用餐 重擊華埠餐飲業
紐約華埠政府樓傳槍擊 非裔男女家事吵架 勸架者反中槍

紐約華埠政府樓傳槍擊 非裔男女家事吵架 勸架者反中槍
加州眾議員邱信福到華埠派發食物 籲更多人一起來

加州眾議員邱信福到華埠派發食物 籲更多人一起來

熱門新聞

上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）

服務生收小費2千 空歡喜一場

2020-12-02 23:48
圖為哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)急診室入口。Getty Images

涉盜實驗室樣本向海關官員撒謊 中國研究員鄭灶松認罪

2020-12-04 13:04
因新冠疫情影響，維州理工加利永醫學院今年申請人數比去年增加48%，增幅創新高。（維州理工醫學院官網）

「佛奇效應」10月全美醫學院申請量上升

2020-12-04 18:10
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)

食物摻「鉈」毒殺室友未遂 中國留學生認罪

2020-11-30 23:14
被害女網紅生前照片。（死者母親Stacey Clark Robinault臉書）

社群女網紅 遭棄屍公路荒草中

2020-12-01 02:38
德拉瓦州週末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

2020-11-30 12:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同