華埠公園出現毒品 華商會建議臨時關閉

綠道公園保護組織在華埠司徒麗英公園貼告示牌，提醒夜間關閉禁止闖入。(截圖自治安會議資料)

波士頓警局A-1分局警長Steve Moy日前在華埠 治安會議中，談及華埠司徒麗英公園(Mary Soo Hoo Park)毒品 交易隱憂，華商會建議臨時關閉該公園，負責該公園的綠道公園保護組織(Rose Kennedy Greenway Conservancy)代表稱，此舉前所未有，須進一步商討。

據警方報告說，上月警方在華埠共逮捕19名與毒品或販毒相關者，很多是慣犯，其中部分是因疫情而被提早釋放。

Steve Moy說，該分局緝毒組成員通過監控發現多個毒品交易，到現場探查發現海洛因使用痕跡。另外，為保安全，緝毒警員通常不會現場逮捕，而是跟隨販毒者幾個街區後逮捕。

他說，華埠社區組織有增加監控的提議，該分局已出資購買一個監控攝像頭，計畫安在司徒麗英公園背後，當前正尋找電力來源。

華商會代表提問能否臨時關閉司徒麗英公園，讓毒犯轉移地方離開華埠；Steve Moy稱，如果該公園在今冬短時關閉一個月左右，或許可讓警方利用禁止闖入等理由調查販毒者。

綠道公園保護組織執行主任布拉肯波利（Jesse Brackenbury）說，關閉公共公園是該組織從未採取過的措施；公園關閉須通過綠道公園保護組織的董事會投票，還須詢問麻州 交通署的意見。關閉公共公園須按步驟謹慎處理。

他說，近日該組織已在司徒麗英公園張貼了三個公告牌，提醒該公園在晚上11時至次日7時關閉，禁止闖入。

Steve Moy補充說，如果該公園要關閉應盡早進行，避免可能會出現的衝突事件而造成人員受傷。