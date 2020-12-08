疫情惡化 劍橋、傅萊明罕2學區改全網課

麻州劍橋和傅萊明罕二學區因疫情惡化，決定本周改為全網課的遠距學習。(美聯社)

由於疫情 嚴重，麻州劍橋和傅萊明罕兩市的公校 官員決定本周調整學習模式成為全面遠程網課。

傅萊明罕市公校總監川布雷(Robert A. Tremblay)上周四致信家長說，本周起全市全校校舍將關閉至1月4日，或直到公共衛生條件允許為止；他說，這個決定與市內許多家庭在感恩節假期違反防疫指南，導致該市病例增加，目前極需採取立即預防措施有關。

劍橋市學區 總監薩林(Kenneth N. Salim)6間下午通知家長，全校區將自本周三起改為遠距教學，要等到劍橋市至少有兩個新冠指標連續七天低於建議值後，才會恢復課堂教學；他說，關閉學校並不表示劍處於緊急狀態，而是公校有明確的指導方針，也就是三個指標中有兩個超標，就必須全面轉為網課，以保護師生職員和他們的家人。

勞倫斯市公校一名清潔工因新冠病故後，學區叫停學生返校上課計畫，也因該市疫情惡化情況不斷延長全面網課時間；學區在家長請求、教師反應學生學習情況下，決定下學期仍應讓環境或學習需要特殊情況的高需求學生返校上課，並以4000元獎金徵求自願返校上課的老師。

一位華裔老師說，在秋季學期之前，校區做過意見調查，表示願意送孩子到校上課的高需要學生家長約有五成，但三個月網課的經驗，有些特殊教育學生完全無法在電腦前聽指示行事，家長無法全時陪伴，學習障礙很大；校方估計，1月要送孩子上學的家庭必定更多。疫情嚴重下校園依規定關閉，但那些無法網課學習的孩子還得繼續蹉跎，真是令人擔心。