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全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

區域聯合防疫 麻州地方政府歧見多

記者劉晨懿之／波士頓報導

麻州新冠確診病例7日破25萬，許多市政官員敦促州府採取更多限制措施，遏止近期上升趨勢；部分市鎮領導考慮在州級政府無進一步行動時，自行採取區域性限制。

波士頓環球報，來自大波士頓地區約30個市鎮政府組成聯盟，共同討論對迅速惡化的第二波疫情的集體應對措施，也許會再次關閉室內餐飲、健身房和其他商業；疫情早期，部分市鎮就比州府提早關閉學校或部分經濟，而此次也計畫領先一步。

但這些市政領導人在最佳合作方案上仍然存在分歧，一些市長對更廣泛的經濟再度關閉持開放態度，而另一些市長不願意再關閉任何商業；這也凸顯地方官員面臨的挑戰，在遏制病例激增和支持企業經濟間徘徊不定；市鎮長也清楚，各城鎮之間人員交流頻繁，個別城鎮單獨關閉無濟於事。

阿靈頓鎮鎮長查普德萊恩(Adam Chapdelaine)認為，至少要考慮在本地加強限制，但也清楚從實際角度來看，這只會給阿靈頓的商業帶來痛苦，而且可能沒有那麽有效。

州長上個月採取行動，命令餐館和其他商業晚上9時半前關門，並敦促民眾晚上留在家裡；貝克目前沒有實施其他新限制，不過稱各種選項都在考慮中。

根據ABC新聞獲得的一份簡報文件，白宮新冠病毒工作組最近建議麻州在全州範圍內實施限制，而不僅僅是在高風險地區。

大波士頓地區市政領導人並不主張像今春那樣全面停工，而是更有針對性的限制，以及更多的病毒測試和對小企業的援助。他們計畫在本周擬定方案供進一步討論。

傅萊明罕市(Framingham)和林恩市(Lynn)近期病例都創疫情以來新紀錄，兩位市長都支持區域及全州範圍加強限制，合理關閉部分經濟。

昆市市長柯奇發言人說，昆市官員正密切關注病例數量，但也在接受州長貝克領導，並使用麻州城鎮風險圖來規畫。該市目前雖病例持續上升，但仍屬於「黃色風險」，因此計畫如進入最高風險的紅色區域再採取進一步限制。

波士頓目前也仍處於黃色，但部分社區感染率要高得多，波士頓市長偉殊稱，再度全面停工是「最後手段」。

目前很多州和市級政府都因缺乏聯邦或州級財政資助，都不考慮關閉經濟；市政聯盟共同主席尚莫維爾市長Joe Curtatone和塞冷市長Kim Driscoll 都認為，麻州不能等待外部支援，現在就應針對性採取行動，讓每個人都挺到明年春天到來的疫苗。

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