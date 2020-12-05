涉盜實驗室樣本！中研究員認海關撒謊 走私指控獲撤銷

哈佛大學 附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)前研究員鄭灶松(Zaosong Zheng)去年底在波士頓 機場被查獲行李箱中藏有醫學研究樣本後，被指控試圖走私中國 ；鄭灶松12月3日在聯邦法院承認向海關官員撒謊，認罪協議中，檢方同意撤銷走私貨物指控。

據哈佛學生校報，鄭灶松在認罪書中同意在2021年1月6日量刑聽證會後離開美國；不過，聯邦法官將決定他是否面臨進一步處罰；虛假陳述指控最高可能被判處5年監禁和25萬元罰款。

據法院文件，波士頓機場海關人員曾將鄭灶松標記為走私生物材料高風險人士；海關人員在搜查行李時，鄭灶松一再否認攜帶研究樣品；行李箱中被發現有21個試管後，鄭灶松辯稱這些與其研究無關，而是朋友給他。其後他最終承認這些樣本來自工作實驗室，他計畫將這些裝癌細胞樣本帶回在中國的實驗室，以自己名義發表論文。

鄭灶松律師3日表示，從來不會對任何一種有罪的裁決感到高興，但很高興和政府達成雙方都覺得公平的協議。

貝絲以色列醫院在鄭灶松早前被捕後即將其解雇；該醫院3日發聲明中說，任何損害研究的努力都會破壞教職員工為推進患者護理所做的辛勤工作。哈佛大學及其醫學院發言人拒絕對此事發表評論。

據早前報導，鄭灶松是廣東中山大學醫學博士生，專攻腎臟癌和膀胱癌，2018年由哈佛大學贊助，到波士頓貝斯以色列醫院做研究。

聯邦政府曾懷疑鄭灶松可能與中國政府合作，但他從未被控與中國政府共謀；今年3月，麻州聯邦法官駁回檢方繼續收押要求，下令鄭灶松以10萬元交保。