麻州確診新高 周末啟用伍斯特方艙醫院

麻州州長貝克及州府官員參觀即將啟用的伍斯特方艙醫院。（州長辦公室提供）

麻州 2、3日新增新冠確診病例分別為4612和6477例，連續兩日刷新疫情以來最高單日確診紀錄，4日新增確診數也高達5192例；麻州政府本周末啟用位於伍斯特(Worcester)的方艙醫院，開始接收新冠病人，第二家方艙也在籌備中。

據麻州公衛署，3日報告的病例中包括680例12月1日之前病例，早前因技術問題而延遲報告；另外，3日新增49個死亡病例，總數達1萬874人，病例總數上升到23萬2264例；當前麻州所有351個城鎮中，近100個已被公衛署認定為「高風險」城鎮。

州長貝克3日表示，在麻州大學紀念醫院(UMass Memorial)、麻州緊急事務署(MEMA)和國民警衛隊努力下，設於伍斯特DCU中心的方艙醫院12月6日開始接受病人；另一家設在羅爾麻州大學(UMass Lowel)的方艙醫院計畫未來幾周內開放。

Merrimack Valley地區官員稱，醫院需要更多容量支援，當前該地區所有重症(ICU)床位已滿員，82%非ICU病床也已使用。

據波士頓 環球報，雖然新增病例創紀錄，州長貝克並未宣布倒退經濟重啟步驟；貝克在本周早些時候稱，州府會繼續跟蹤公衛數據，並無「額外關閉或限制」計畫；他2日時表示，一天的變化不能被看作趨勢；如果看線性模型，今春比秋季激增速度快很多。

不過，波士頓市長偉殊警告，如果波士頓市感染率繼續攀高，可能被迫關閉經濟。

過去兩天，波士頓共報告825個新病例，自上周五以來住院人數增加70人；偉殊說，離聖誕節 還有三周，零售業者需要人們前往購物、餐廳需要客戶進去吃飯，需要賺錢；但如果數字繼續上升，可能需要考慮下一階段關閉計畫。

哈佛醫學院、公衛學院助理教授Jose Figueroa說，可怕的是，與感恩節假期有關的住院和死亡病例增長還未呈現出來，可能會出現在未來五周。