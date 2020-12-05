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波士頓台灣影展 連2周播電影、座談

波士頓訊

2020年波士頓台灣影展12月活動將在連續兩個周末舉行，線上放映「好久不見德拉奇」和「強尼凱克」兩部電影，並邀「強尼凱克」導演黃熙參加映後座談會。

「好久不見德拉奇」以紀錄片形式串連三個部落家庭與土地、親情、小米糧的牽連，是導演莎韻西孟在記錄原鄉故事、部落文化議題教材中、找回自我認同和部落連結的作品。

「強尼凱克」以台北都會為背景，透過三名男女的人生轉變，講述進入充滿茫然與摸索迷霧的劇情片，藉神秘的「強尼」與鸚鵡「凱克」的小而美好的因緣，捕捉人際間交會感應的溫度。映後將有與導演黃熙線上見面的座談會，由紀錄片「阿紫」導演吳郁瑩擔任主持人。

兩部電影的觀賞時間分別是12月4 (周五) 至6日(周日) 全天可上線觀看的「好久不見德拉奇」，及12月11日(周五)至13日(周日)全天觀看的「強尼凱克」；導演座談會時間為13日晚間8時。活動票價8元，網上購票：https://www.taiwanfilmfest.org/buy-tickets。

以「失物招領」為主題的第二屆波士頓台灣影展今年8月起，以每月一部或多部電影線上放映和討論的形式舉行，影展將於12月活動後落幕。

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