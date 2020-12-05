黃靖懿、萬兵傳「萬聲堂」音樂會 師生36人線上切磋

萬聲堂聲樂工作室創辦人歌唱家萬傳和黃靖懿夫婦。(主辦方提供)

「萬聲堂」黃靖懿、萬兵傳老師學生冬季音樂會在感恩節周末舉行， 36名演出者在三個多小時雲端 音樂會中獨唱不同風格、不同語言的中外名曲，吸引近百人實時觀看。

萬聲堂繼夏季「和平與安寧」雲端音樂會後再次舉辦「新世界新生命新聲音」為主題的音樂會，仍採網上zoom直播方式讓學員網上切磋、相互觀摩，以歌會友，彼此鼓勵，並展示未因疫情而中斷學習和進步的歌藝成果。觀眾聆賞感恩、在那銀色的月光下、在水一方、人說山西好風光、我愛你塞北的雪、生死相依我苦戀著你、我的太陽、小路、Over the Rainbow、La Donna e mobile、Ave Maria等中外名曲，感受歌聲傳達的生命祝福，及迎接疫後全新世界的期盼。

男高音萬兵傳和女高音黃靖懿是對畢業於上海音樂學院聲樂表演研究所和劍橋市Longy 音樂學院歌劇 表演研究所的年輕歌唱家夫妻；兩人在國內外音樂比賽中履次獲獎，參演過許多歌劇、音樂會和音樂劇演出。由於大波士頓 地區愛樂愛歌者眾，兩人陸續提供一對一私課和音樂劇培訓的聲樂教學，短短幾年有來自各行各業和不同年齡層的學生近百人，萬兵傳說，有的是要上藝術之路的年輕人、過去未實現歌唱理想的中年人、永不放棄唱歌的愛好者，也有剛剛啟蒙的初學者；為了讓他們有個相對專業的交流溝通平台，便於組織活動，2018年秋兩人在波士頓創立「萬聲堂」聲樂工作室。

曾在樂團任小提琴手的嚴亦文因受傷改行做財務工作；2018年夏隨萬兵傳學習聲樂，「人到中年學習唱歌是為了豐富生活和享受歌唱樂趣」，她說，兩年來不斷進步，最大的收益是如何運用氣息，循序漸進的訓練讓人真正體會氣息歌唱的魅力，「非常享受這樣的歌唱狀態」； 她欽羡萬兵傳歌聲裡有故事的感動人心元素，想學他運用氣息美聲處理藝術、流露感情的歌唱方法。

從事IT行業的傅紅是黃靖懿第一個私課學生。一直停留在卡拉ok水平的好歌喉離開麥克風和音響，歌聲就好像失去生命，沒有音樂色彩；原因是聲音來自單薄的聲帶，而非氣息支持下的共鳴；兩年來跟隨黃靖懿學習氣息吸得深和多、運用腰部肉控制氣息與聲音、統一和連貫高低音區；她說，科學有效的訓練方法至關重要，兩年來的進步十分可喜。

在麻省理工學院攻讀計算機博士的余天程小時學習過作曲，上大學時愛上聲樂，在北京時也上過聲樂課，但始終沒有太明白歌唱方法。一年半前成為萬兵傳的學生，一周兩次私課成為生活一部分；他說，喜歡萬兵傳用簡單易懂的語言有體系地教導訓練，自覺方法越來越明確，唱得越來越舒服。

萬兵傳說，歌唱過程是身體多個器官互相協調和支持的群體合作，通過細膩合作形成氣息通道，把聲帶發出的弱小聲音放大後送出體外。如何能讓學生明白這個抽象過程，對老師極具挑戰；他開展通過腰部肌肉訓練，達到內力增強和建立的訓練方法，分階段和步驟對腹腔、胸腔、口腔、咽腔和頭腔進行逐一訓練和增加合作份量，最後形成統一的共鳴腔。

他還總結自己多年聲樂學習之路的經驗創建輔助歌唱訓練的「歌唱訓練輔助法」，教導學生利用生活瑣碎時間，通過無聲體能練習以事半功倍的有效方法掌握正確歌唱方法和進入歌唱狀態；謙稱「小人物也能幹大事」，萬兵傳說，在實現自己輝煌舞台理想的道路中，鼓勵和支持下愛歌者走出困惑、突破瓶頸、不斷進步很有成就感。