我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破130萬 喬治亞州逼近50萬

創歷史新高！喬丹、歐巴馬的實戰球衣拍出天價

黃靖懿、萬兵傳「萬聲堂」音樂會 師生36人線上切磋

記者唐嘉麗／波士頓報導
萬聲堂聲樂工作室創辦人歌唱家萬傳和黃靖懿夫婦。(主辦方提供)
萬聲堂聲樂工作室創辦人歌唱家萬傳和黃靖懿夫婦。(主辦方提供)

「萬聲堂」黃靖懿、萬兵傳老師學生冬季音樂會在感恩節周末舉行， 36名演出者在三個多小時雲端音樂會中獨唱不同風格、不同語言的中外名曲，吸引近百人實時觀看。

萬聲堂繼夏季「和平與安寧」雲端音樂會後再次舉辦「新世界新生命新聲音」為主題的音樂會，仍採網上zoom直播方式讓學員網上切磋、相互觀摩，以歌會友，彼此鼓勵，並展示未因疫情而中斷學習和進步的歌藝成果。觀眾聆賞感恩、在那銀色的月光下、在水一方、人說山西好風光、我愛你塞北的雪、生死相依我苦戀著你、我的太陽、小路、Over the Rainbow、La Donna e mobile、Ave Maria等中外名曲，感受歌聲傳達的生命祝福，及迎接疫後全新世界的期盼。

男高音萬兵傳和女高音黃靖懿是對畢業於上海音樂學院聲樂表演研究所和劍橋市Longy 音樂學院歌劇表演研究所的年輕歌唱家夫妻；兩人在國內外音樂比賽中履次獲獎，參演過許多歌劇、音樂會和音樂劇演出。由於大波士頓地區愛樂愛歌者眾，兩人陸續提供一對一私課和音樂劇培訓的聲樂教學，短短幾年有來自各行各業和不同年齡層的學生近百人，萬兵傳說，有的是要上藝術之路的年輕人、過去未實現歌唱理想的中年人、永不放棄唱歌的愛好者，也有剛剛啟蒙的初學者；為了讓他們有個相對專業的交流溝通平台，便於組織活動，2018年秋兩人在波士頓創立「萬聲堂」聲樂工作室。

曾在樂團任小提琴手的嚴亦文因受傷改行做財務工作；2018年夏隨萬兵傳學習聲樂，「人到中年學習唱歌是為了豐富生活和享受歌唱樂趣」，她說，兩年來不斷進步，最大的收益是如何運用氣息，循序漸進的訓練讓人真正體會氣息歌唱的魅力，「非常享受這樣的歌唱狀態」； 她欽羡萬兵傳歌聲裡有故事的感動人心元素，想學他運用氣息美聲處理藝術、流露感情的歌唱方法。

從事IT行業的傅紅是黃靖懿第一個私課學生。一直停留在卡拉ok水平的好歌喉離開麥克風和音響，歌聲就好像失去生命，沒有音樂色彩；原因是聲音來自單薄的聲帶，而非氣息支持下的共鳴；兩年來跟隨黃靖懿學習氣息吸得深和多、運用腰部肉控制氣息與聲音、統一和連貫高低音區；她說，科學有效的訓練方法至關重要，兩年來的進步十分可喜。

在麻省理工學院攻讀計算機博士的余天程小時學習過作曲，上大學時愛上聲樂，在北京時也上過聲樂課，但始終沒有太明白歌唱方法。一年半前成為萬兵傳的學生，一周兩次私課成為生活一部分；他說，喜歡萬兵傳用簡單易懂的語言有體系地教導訓練，自覺方法越來越明確，唱得越來越舒服。

萬兵傳說，歌唱過程是身體多個器官互相協調和支持的群體合作，通過細膩合作形成氣息通道，把聲帶發出的弱小聲音放大後送出體外。如何能讓學生明白這個抽象過程，對老師極具挑戰；他開展通過腰部肌肉訓練，達到內力增強和建立的訓練方法，分階段和步驟對腹腔、胸腔、口腔、咽腔和頭腔進行逐一訓練和增加合作份量，最後形成統一的共鳴腔。

他還總結自己多年聲樂學習之路的經驗創建輔助歌唱訓練的「歌唱訓練輔助法」，教導學生利用生活瑣碎時間，通過無聲體能練習以事半功倍的有效方法掌握正確歌唱方法和進入歌唱狀態；謙稱「小人物也能幹大事」，萬兵傳說，在實現自己輝煌舞台理想的道路中，鼓勵和支持下愛歌者走出困惑、突破瓶頸、不斷進步很有成就感。

萬聲堂「新世界新生命新聲音」雲端音樂會與會者在網上相見歡，圖為部分歌手雲端合影。...
萬聲堂「新世界新生命新聲音」雲端音樂會與會者在網上相見歡，圖為部分歌手雲端合影。(主辦方提供)

雲端 歌劇 波士頓

上一則

公益項目「彩虹橋」 疫期雲端中國教英文

下一則

全美民主黨州長協會 墨菲卸主席接管財務

延伸閱讀

五音不全 也可組合唱團？

五音不全 也可組合唱團？
為慈善音樂會暖身！「郎朗第一首歌」邀你來挑戰

為慈善音樂會暖身！「郎朗第一首歌」邀你來挑戰
波士頓音協合唱團 雲端獻演

波士頓音協合唱團 雲端獻演
「疫情限定」音樂會 南加大博士生聶焱庠創意無限

「疫情限定」音樂會 南加大博士生聶焱庠創意無限
「希望的旋律」雲端音樂會 14日有約

「希望的旋律」雲端音樂會 14日有約
北美人間音樂會 佛州協會獲2最佳獎

北美人間音樂會 佛州協會獲2最佳獎

熱門新聞

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）

服務生收小費2千 空歡喜一場

2020-12-02 23:48
圖為哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)急診室入口。Getty Images

涉盜實驗室樣本向海關官員撒謊 中國研究員鄭灶松認罪

2020-12-04 13:04
因新冠疫情影響，維州理工加利永醫學院今年申請人數比去年增加48%，增幅創新高。（維州理工醫學院官網）

「佛奇效應」10月全美醫學院申請量上升

2020-12-04 18:10
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)

食物摻「鉈」毒殺室友未遂 中國留學生認罪

2020-11-30 23:14
德拉瓦州週末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

2020-11-30 12:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布

漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布
外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」
紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐約州新冠單日確診破萬

紐約州新冠單日確診破萬