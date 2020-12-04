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波士頓明年房價估漲5.7% 新冠疫苗成關鍵

記者劉晨懿之／波士頓報導
房屋銷售網站Realtor.com預測，明年大波士頓地區房價中位數將攀升5.7%，銷售量上升5.4%。(記者劉晨懿之／攝影)
房屋銷售網站Realtor.com預測，明年大波士頓地區房價中位數將攀升5.7%，銷售量上升5.4%。(記者劉晨懿之／攝影)

房屋銷售網站Realtor.com本周發布報告預測，明年大波士頓地區房價中位數將上漲5.7%，銷售量將上升5.4%；如果明年有效的新冠疫苗廣泛接種，房地產行業可能會恢復，為強勁復甦提供動力；如沒有，經濟損害可能會比當下更嚴重，並抑制對住房的需求。

據波士頓環球報，雖然預測房價上漲速度不如今年，但房貸利率上升、房價高居不下和30歲出頭買房潮的強勁需求，可能讓波士頓地區買房和以往一樣具有挑戰性。

根據預測，大波士頓獨棟屋價格中位數將超過71萬元；該網站首席經濟學家黑勒(Danielle Hale)說，2021年的房地產形勢充滿不確定因素，預計比今年出現的「瘋狂波動」正常些，最關鍵的是疫苗能否有效且廣泛使用。

雖然今年疫情大大推動住房市場，刺激民眾對更寬敞的郊區房屋的需求，也阻止不少潛在賣家出售房屋，房源供應減少；疫情也廣泛破壞經濟，使數十萬人失業。

疫情期間因為遠程工作減少通勤需要，包括波士頓在內的許多市場都出現郊區購房需求激增；這種情況是否會在疫後繼續，或者人們是否會大量返回辦公室，將對購房者尋求居住地點產生重大影響。

根據大波士頓房地產經紀人協會數據，2020年前10個月，獨棟屋價格攀升8%，達到67.5萬元，公寓價格上漲3.5%，達59萬元；自2016年以來，波士頓地區的房屋銷售數量每年都在下降，若2021年增長5.4％將是一個顯著的變化。

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