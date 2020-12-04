麻州新法規 批准大麻送貨到家

麻州 大麻監管委員會(CCC)近日以3比1票決批准娛樂大麻送貨到家等一系列修訂規則。

據WCVB，新修訂的法規創建兩種類型的送貨許可證；一種允許「大麻快遞商」(Marijuana couriers)為零售商 或大麻店顧客送貨時收取費用；另一種是「大麻送貨運營商 」(Marijuana delivery operators)允許商家購買批發產品，並從自己倉庫送貨出去。

這兩種許可證都允許經營者與第三方技術供應商簽訂合同，但法規將限制這些合同的某些條款；該規定還禁止大麻企業和技術提供商壟斷行業。

波士頓Pure Oasis大麻店共同所有者埃文斯(Kobe Evans)說，他相信新的送貨選擇將讓更多人進入這個行業；這與花費數百萬元從事種植或零售不同，意味著更容易進入送貨行業。

30日批准的所有法規都要經過公眾評論期，且已經過多次修改；在早期版本中，這兩種許可證被稱為「有限交付」(limited delivery)和 「批發交付」(wholesale delivery)。

投票 結束後，麻州大麻商業協會(Massachusetts Cannabis Business Association)發表聲明稱，送貨業務將為現有的大麻店和種植者提供新的銷售渠道，同時滿足消費者需求。

但代表近40家企業的麻州大麻店協會(The Commonwealth Dispensary Association)發聲明表示，該會計畫挑戰CCC的決定，特別是針對創建「大麻送貨運營商」；認為CCC應該聽取並解決引入在線零售商的非常現實的擔憂，以確保政策繼續遵守法規，市場不被顛覆。