沈偉多媒體跨界 盼藉藝術療癒人心

「沈偉: 繪韻」展出在波士頓加德納博物館全館呈現。(沈偉藝術提供)

波士頓加德納博物館 (Isabella Stewart Gardner Museum)12月3日至明年6月20日推出華裔藝術家沈偉的全館展覽「沈偉: 繪韻」，沈偉多件繪畫、電影 和跨媒介作品在北美首次亮相，這也是加德納博物館首次在全館推出藝術家的個人展覽。

沈偉說，博物館策展人此次選擇一批最有意思和最有力量、代表他不同時期的作品，包含多個近兩年在巴黎閉關創作、北美或世界首展的新作品。

他說，很榮幸能用博物館所有空間，形成一種對話。除了首次同時展出繪畫、三部電影、舞蹈錄像和手稿，多媒體跨領域的呈現方式比以往展出更豐富，其中「十個抽屜」新裝置，每個抽屜代表一個他的思想，包括舞蹈、電影、中國戲劇、朋友交流信件、夢境和文字等。

他說，策展人的考量是通過繪畫、舞蹈和電影上的「通」，即融合或跨界，整體展現藝術家所想所感；希望更多觀眾多方面全方位了解藝術家的成長、思想和創作。

「沈偉：繪韻」展得以呈現要追溯到四年前；2017年，他曾受邀參與加德納博物館實景裝置展。經過考察，他發現該館承載豐富，包含音樂、繪畫、舞蹈、家具和大自然等不同文化及時代的藝術；而自己也不止對一個藝術門類感興趣；相似的背景吸引沈偉在2018年和2019年成為該館駐地藝術家進行畫作和電影創作。

受疫情 影響，本定在今年10月開幕的展覽因博物館關閉、疫情限制、旅行不便和運畫困難等艱難，得以在12月開幕。

沈偉說，展出的新作品中包括畫作「反映元素」和電影「激情的精神」，呈現對光對生命的追求，帶來堅強突破精神壓力和身體困惑的力量引導；疫情當下存在著很多精神困惑和對人生狀態或未來的迷茫，他認為藝術能帶來很大的精神力量；這些走入博物館的人們，需要藝術作品來溝通、引導和療癒。

正如他一直思考的「合力重建」概念，沈偉認為當下困難面前，需要人類同心協力建立未來努力方向，讓所有人過上更有意義的健康生活。